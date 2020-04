Wie Ministerpräsident Dietmar Woidke die Bürger auf harte Zeiten einstellt – Auch die Opposition macht mit

Potsdam

Außergewöhnlich war dieser Tag im Landtag in allen Belangen, manche meinten auch, er sei historisch. Nicht nur, dass die Abgeordneten auf Distanz saßen, wofür extra Stühle im hinteren Teil des Saals aufgestellt wurden. Viele trugen Schutzmasken um Mund und Nase, manche auch sehr ungewöhnliche. Wie Helmuth Barthel von der SPD, der sich einen Kaffeefilter ins Gesicht klebte.

Die Corona-Krise hatte den Landtag am Mittwoch fest im Griff, der nach nur dreieinhalb Stunden Beschlüsse fasste („ Rettungsschirm“), die in Höhe und Tragweite einmalig sind. Getagt wurde mit verkürzter Tagesordnung, um möglichst schnell wieder auseinander gehen zu können. Daran trug auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei, der seine Regierungserklärung zur Lage des Landes auf 15 Minuten begrenzte – sonst kann das schon einmal eine Stunde dauern.

Woidke : Panik ist schlechter Ratgeber

Woidke bereitete die Bürger in einer landesväterlichen Rede auf harte Zeiten vor, sprach von der schwersten Krise des Landes, die gerade erst begonnen habe und warb zugleich um Besonnenheit. Panik sei ein „schlechter Ratgeber“. Leben zu retten, sei derzeit die wichtigste Aufgabe.

Seine Hauptbotschaft: Jetzt müssten die Grundlagen für die wirtschaftliche Genesung nach der Krise gelegt werden und verteidigte die geplanten Hilfspakete. Er gab sich sicher, dass Brandenburg „nach wie vor“ eine „Gewinnerregion“ sei. Dieser Begriff stammt aus dem Regierungsprogramm – der Zeit vor Corona. Zumindest dürften jetzt ein paar Fragezeichen dahinter stehen. Denn ob diese Koalition ihre vielen Versprechen wirklich umsetzen kann, ist mehr als offen.

Woidke nannte Hamsterkäufe „asozial“. Die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Alltagswaren sei gesichert, versicherte er. Und er dankte allen Helfern im Kampf gegen das Virus und benutzte den etwas pathetischen Begriff „Helden“ – für Polizisten, Medizinbedienstete, Busfahrer, Handwerker, Verkäuferinnen, Zeitungsausträger und alle anderen, die das Leben in der Krise aufrecht erhielten.

In der Aussprache gab es viel Verständnis für die Regierung

Die anschließende Aussprache war geprägt von viel Harmonie und Verständnis – vor allem von Seiten der Opposition. „Wir werden parteipolitische Ziele nach hinten stellen und an allen Maßnahmen konstruktiv mitarbeiten, die dazu dienen, Leben zu retten“, versprach AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz. Auch die Freien Wähler unterstützen im Grundsatz die Koalition, hätten allerdings gern schärfere Regelungen bei den Ausgangsbeschränkungen. Vorbild sollte Bayern sein, meinte Fraktionschef Peter Vida. Dort regieren CSU mit Freien Wählern.

Ein wenig aus der Reihe tanzte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Nach anfänglichem Lob für Hilfsprogramme und Krisenmanagement, ging er auch im Ton die Regierung scharf an und hielt ihr Versagen vor. So sei der Rettungsschirm nur für die Wirtschaft gespannt worden, alle anderen würden im Regen stehen gelassen. Auch sei nur ein Dank an die Helfer zu wenig. CDU-Fraktionschef Jan Redmann wollte das nicht so hinnehmen und hielt Walter vor, „unverantwortlich“ die Menschen auseinanderzutreiben.

Auch die Opposition stimmte zu

Ein Novum war dann auch die Abstimmung über Rettungsschirm in Höhe von zwei Milliarden Euro und Nachtragshaushalt. Auch der Großteil der Opposition hob den Arm, es gab lediglich bei Linken und Freien Wählern Enthaltungen.

Damit sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Freiberufler unterstützt werden. Für die sogenannten Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen und einmalig ausgereicht werden, werden 1,35 Milliarden Euro veranschlagt. 45.000 Anträge von Firmen bis 100 Mitarbeitern liegen bisher vor.

Rund 400 Millionen Euro nimmt das Land in die Hand, um Eltern zu unterstützen, die wegen geschlossener Kitas und Schulen ihren Job nicht weiter ausüben können und Verdienstausfall haben. Es wird von 99.000 Fällen ausgegangen. Für Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte sowie weiteren Investitionen werden Krankenhäusern über 37 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 34 Millionen Euro sind für Berufspendler aus Polen vorgesehen.

Land rechnet mit einer Milliarde Euro weniger Steuereinnahmen

Für Brandenburg wird die Lage finanzpolitisch dramatisch. Das hat mit dem erwarteten Einbruch des Wirtschaftswachstums, aber auch mit den steuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun. Das Land rechnet mit Steuermindereinnahmen in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Der Kredit in Höhe von zwei Milliarden Euro soll in den nächsten 30 Jahren zurückgezahlt werden. Das bedeutet jährliche Belastungen von rund 67 Millionen Euro.

Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) sagte: „Wir dürfen also nicht an der falschen Stelle sparen, weil die Folgen der Krise ansonsten noch schwerwiegender wären als ohnehin schon zu befürchten.“ Und sie fügte hinzu: „Auch die sparsame schwäbische Hausfrau muss jetzt zunächst einmal dafür sorgen, dass das Haus auch morgen überhaupt noch steht! Darum geht es.“

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann