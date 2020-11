Potsdam

Nach der Verschärfung des Teil-Lockdowns hat Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) die Brandenburger aufgerufen, weiterhin wachsam zu sein und Kontakte gerade in der Weihnachtszeit möglichst zu vermeiden. „Jeder Einzelne kann dadurch dazu beitragen, das Virus in die Knie zu zwingen“, sagte Woidke am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags.

Die mit den anderen Ländern und der Bundeskanzlerin beschlossenen Maßnahmen nannte Woidke angemessen, verhältnismäßig und notwendig. „Wir werden weiterhin den Weg gehen, so viel normales Leben wie möglich zuzulassen, während wir gleichzeitig viele Kontakte vermeiden müssen.“

Anzeige

Damit deutete Woidke an, dass sein Kabinett die Beschlüsse umsetzen und keinen Sonderweg gehen wird, wie es die Opposition von Linke und Freie Wähler im Vorfeld gefordert hatte. Am Freitag will das rot-schwarz-grüne Kabinett die neue Verordnung zur Eindämmung des Virus beschließen.

AfD verlässt den Saal – Kritik der anderen Fraktionen

Die Sondersitzung war überschattet von einem Eklat durch die AfD-Fraktion. Deren Vorsitzender Christoph Berndt warf den anderen Fraktionen vor, eine „ Scheindebatte“ zu führen. Die Sitzung habe keinen Sinn, da die Länder mit der Kanzlerin bereits alle Beschlüsse gefasst hätten. Es handele sich um einen „Kotau des Parlaments vor der Exekutive“. Nach der Rede verließen die AfD-Abgeordneten geschlossen den Plenarsaal.

Die anderen Fraktionen werteten den Schritt der AfD als „Provokation“. CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte, die AfD hätte es in der Hand gehabt, die Sitzung vor dem Treffen mit der Kanzlerin stattfinden zu lassen. „Was hier passiert, ist ein trauriger Akt des eigenen Unvermögens.“ Der Fraktionschef der Freien Wähler, Peter Vida, kritisierte eine Äußerung von AfD-Fraktionschef Berndt Beleidigung, im Landtag gehe es zu wie in einem FDJ-Parlament oder in der DDR-Volkskammer. „Das sei eine Beleidigung“, so Vida.

Von Igor Göldner