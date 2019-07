Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) ist mit dem polnischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Das Großkomturkreuz des Verdienstordens der Republik Polen sei Woidke am Donnerstag in der polnischen Botschaft in Berlin verliehen worden, sagte Regierungssprecher Florian Engels dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag in Potsdam.

Der polnische Botschafter Andrzej Przylebski würdigte den Angaben zufolge Woidkes Verdienste um die deutsch-polnische Zusammenarbeit vor allem im grenznahen Raum. Er habe sich ganz besonders um den Jugendaustausch verdient gemacht. Ihm sei auch zu verdanken, dass die grenzüberschreitende Sicherheit und Zusammenarbeit der Polizei deutlich vorangekommen seien. Sein Engagement habe zudem zu konkreten Verbesserungen im Bahnverkehr geführt. So werde nun die Strecke Berlin-Stettin ausgebaut.

Woidke bezeichnete die Auszeichnung den Angaben zufolge „als große Ehre und Ansporn“. Er nehme sie „stellvertretend für die vielen an, die sich beiderseits der Grenze für Vertrauen und Kooperation einsetzen“, sagte Woidke.

Woidke warnt bei Verleihung vor Geschichtsklitterung in Deutschland

Der SPD-Politiker war in der DDR als junger Wehrpflichtiger der NVA 1981 an der Grenze zu Polen eingesetzt, als dort die Solidarnoscz-Bewegung auf dem Höhepunkt war. Damals habe die reale Gefahr bestanden, dass DDR-Militär nach Polen einrücken würde. „Die Vorstellung, dass 36 Jahre nach Kriegsende wieder deutsche Soldaten nach Polen einmarschieren, war einer der furchtbarsten Momente meines Lebens“, betonte Woidke: „Wir müssen immer wieder erinnern, gerade jetzt, im achtzigsten Jahr nach dem Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf das friedliche Polen.“

Die Erinnerung müsse wachgehalten werden und es dürfe keine Geschichtsklitterung geben. Genau daran würden jedoch die Rechtspopulisten arbeiten, betonte Woidke: „Deshalb: Wehret den Anfängen!“

Von RND/epd