Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sieht zu einem harten Lockdown ab kommenden Mittwoch und damit noch vor Weihnachten keine Alternative. „Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen ist der harte Schnitt jetzt dringend erforderlich“, sagte Woidke am Sonntag im Anschluss an die Beschlüsse von Bund und Ländern. „Wir haben es leider nicht geschafft, die Trendwende des Lockdown light zu erreichen.“

Das rot-schwarz-grüne Kabinett will am Montag die neuen Regeln beschließen. Sie sollen am 16. Dezember in Kraft treten und zunächst bis 10. Januar gelten. Woidke dämpfte Hoffnungen, dass danach Beschränkungen wieder gelockert werden könnten. Diese Chancen schätzte er als „gering“ ein, hänge von der Entwicklung der Zahlen ab.

Anzeige

Lesen Sie auch

Regelungen zu Weihnachten : Treffen mit maximal vier weiteren Personen möglich

Neu sind die Kontaktregelungen über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. Dezember. In dieser Zeit dürfen sich Personen des eigenen Hausstands mit maximal vier weiteren Personen treffen. Woidke bat darum, von dieser Regelung möglichst sparsam Gebrauch zu machen.

Ab Montag wird an Schulen der Präsenzunterricht bis 18. Dezember ausgesetzt – mit Ausnahme von Abschlussklassen und Förderschulen. „Das bedeutet, wer sein Kind zu Hause betreuen kann, sollte das tun“, sagte Woidke. Es könne aber auch in die Schule gebracht werden.

Nach den Weihnachtsferien soll ausschließlich vom 4. bis 10. Januar Distanzunterricht stattfinden. In dieser Zeit soll es an Schulen und Kitas auch Notbetreuung geben.

Weiteres in Kürze unter maz-online.de

Von Igor Göldner