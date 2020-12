Potsdam

Wenn im beginnenden Winter die Laubbäume kahl werden, dann fallen die immergrünen Zweige hoch oben im Geäst plötzlich auf: Misteln. Die als Halbschmarotzer lebende Heil- und Giftpflanze hat die Menschen seit jeher fasziniert. Schon die Germanen schnitten Mistelzweige als Glücksbringer zur Wintersonnenwende. In der nordischen Mythologie spielt die mysteriöse Pflanze, die nicht im Erdreich wurzelt, sondern den Bäumen Wasser und Nährstoffe entzieht, eine wichtige Rolle.

Die Mistel galt in Europa lange als segnende und friedensstiftende Pflanze. Die immergrünen Zweige mit den weißen Beeren wurden in der Vorweihnachtszeit als Schmuck verwendet, lange bevor Tannenbäume in Mode kamen. In England ist es seit dem 18. Jahrhundert Brauch, in der Adventszeit Mistelzweige vor die Tür zu hängen. Eine junge Frau, die unter dem Zweig stand, durfte einen Kuss nicht ablehnen, so heißt es. In Kanada küssen sich Paare gerne im Advent unter Mistelzweigen und sehen darin ein Zeichen für eine lebenslange glückliche Partnerschaft. Auch anderswo in der Welt hat sich der Brauch des Küssens unter dem Mistelzweig verbreitet. Im Corona-Jahr 2020 darf er natürlich nur unter Angehörigen eines Haushalts praktiziert werden.

Die weißen Beeren sind die Tränen der Göttin Frigga

Altnordischen Legenden zufolge sorgte sich die Göttin Frigga, die Gemahlin des Hauptgottes Odin, um ihren Sohn Baldur. Sie ließ alle Lebewesen schwören, nicht nach seinem Leben zu trachten, vergaß dabei aber die unscheinbare Mistel. Zur Probe bewarfen die Götter Baldur mit Waffen. Der hinterlistige Feuergott Loki aber schnitzte einen Pfeil aus Mistelholz und gab ihm dem blinden Hödr in die Hand, der damit Baldur tötete. Frigga weinte bitterlich, konnte ihren Sohn aber nach drei Tagen von den Toten zurückholen. Ihre Tränen aber verwandelten sich in die weißen Beeren der Mistel.

Auch bei den Kelten genoss die Mistel kultische Verehrung, wie es heute vor allem durch die Comichefte über den gallischen Krieger Asterix bekannt ist, dem der Druide Miraculix aus Misteln und anderen Zutaten einen Zaubertrank braut, der unbesiegbar macht. Der Mistel wurde im Altertum Kraft gegen Hexen und Geister, Feuer und Blitzschlag zugesprochen. Auch galt sie als Mittel gegen verschiedene Krankheiten. Sie enthält Inhaltsstoffe, die blutstillend und harntreibend sind.

Misteln sind in Deutschland weit verbreitet

Die Mistel ist in Deutschland inzwischen häufig anzutreffen, sowohl in freier Natur als auch in Park, Gärten und alten Obstbaum-Plantagen. Verbreitet werden sie durch Vögel, welche die klebrigen Beeren fressen. Wenn sie danach ihren Schnabel an der Rinde anderer Bäume sauber reiben, bleiben die Samen dort haften und schlagen ihre Wurzeln in die Rinde. Ihren Wirtsbäumen fügen die Misteln in der Regel keinen dauerhaften Schaden zu. Bei sehr starkem Befall kann es allerdings zu einer starken Schwächung der Bäume kommen. In Gärten und auf Streuobstwiesen dürfen Misteln für die Weihnachtsdekoration in Absprache mit den Grundstückseigentümern geschnitten werden, so der Naturschutzbund Nabu, so lange dabei der Baum nicht geschädigt wird. In der freien Natur ist dafür eine besondere Genehmigung notwendig. Unproblematisch ist es dem Nabu zufolge dagegen, Misteln von Ästen abzuschneiden, die etwa durch Herbststürme abgebrochen sind.

Von Ulrich Nettelstroth