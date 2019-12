Mit dem Brexit wird es ernst: Sind märkische Firmen vorbereitet?

Potsdam

Nach dem klaren Wahlsieg der britischen Konservativen bei der vorgezogenen Parlamentswahl wird ein baldiger Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union immer wahrscheinlicher. „Wir werden den Brexit bis zum 31. Januar vollenden, kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht“, sagte Premierminister Boris Johnson am Freitag vor jubelnden Anhängern in London. Ein zweites Brexit-Referendum sei vom Tisch.

In Brandenburg herrscht Sorge darüber, dass nicht alle Unternehmen auf dieses Ereignis vorbereitet sind. „Viele wissen noch gar nicht, dass sie die Folgen des Brexits zu spüren bekommen“, sagte Volkmar Redlich, Unternehmensberater und Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses der IHK Potsdam. Das betreffe sowohl die Aus- und Einfuhr von Waren als auch die Lieferketten. So könnten Produktionsteile aus Großbritannien ihre Zulassung verlieren. Außerdem dürfte in vielen Firmen das Wissen über die früher übliche Zollabwicklung verloren gegangen sein.

Handelsvolumen dürfte leiden

„Wenn die Zoll-Bürokratie wieder auf die Unternehmen zukommt, bedeutet das eine ganze Menge Papierkram“, sagte Redlich. Es sei fraglich, ob die Kapazitäten wegen des Fachkräftemangels in den Unternehmen dafür noch vorhanden sei.

Lesen Sie auch: Das halten Brandenburger Briten vom Brexit

Wegen der Unwägbarkeiten und der neuen Bürokratie dürfte das Handelsvolumen mit Großbritannien zurückgehen, erwartet Redlich. „Die Unternehmen werden eine gewisse Zeit brauchen, um sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen“, sagte er.

Woikde: „ Brexit ist schädlich für alle“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte, er halte den Brexit nach wie vor für „schädlich für alle“. Er verwies auf das Werk des britischen Turbinenbauers Rolls-Royce in Dahlewitz ( Teltow-Fläming). Im konzernweiten Wettbewerb bei Rolls-Royce könne sich dieser Standort gut behaupten, und das müsse auch weiter so bleiben. „Bei Rolls-Royce ist es ähnlich wie bei Tesla: Die nächste Generation Flugzeugturbinen wird eine ganz andere sein. Diese nächste Generation in Brandenburg zu entwickeln und später auch hier zu bauen, das ist unser Anspruch“, sagte Woidke.

Brandenburgs Finanz- und Europaministerin Katrin Lange ( SPD) wird am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel reisen. Die EU befinde sich derzeit in keiner einfachen Lage, sagte sie im Vorfeld. „Der nach den gestrigen Unterhauswahlen fast sicher bevorstehende Brexit ist ein schwerer und tief bedauerlicher Verlust für die Europäische Union“, sagte Lange.

Lange : „Kein Nachtreten gegen die Insel“

Sie forderte einen pragmatischen Umgang mit der Situation. „Die Briten treten zwar aus der EU aus, keineswegs aber aus Europa. Sie bleiben unsere Partner und Nachbarn, wir bleiben aufeinander angewiesen. Kein Nachtreten gegen die Insel – das wäre höchst unklug“, sagte Lange.

Das Vereinigte Königreich zählt laut Brandenburger Wirtschaftsministerium zu den zehn wichtigsten Handelspartnern. Waren im Wert von 450 Millionen Euro gingen 2017 aus Brandenburg über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich. Damit ist das Königreich auf Rang acht der wichtigsten märkischen Ausfuhrländer. Platz eins bildet Polen mit einem Ausfuhrvolumen von 1,9 Milliarden Euro.

Platz drei der wichtigsten Importländer

Die Importe aus Großbritannien liegen bei fast einer Milliarde Euro, das macht Rang drei der wichtigsten Einfuhrländer. Auf Platz eins liegt Russland mit 3,8 Milliarden Euro, was in erster Linie an den Gas- und Erdöllieferungen liegt.

Die Folgen des Brexits für den brandenburgischen Handel sind laut Ministerium schwer vorherzusagen. Ein Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion würde für exportierende Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die innerhalb der EU ohne größere Hürden ihre Waren verkaufen können, stünden damit ab Februar vor einigen Problemen.

Von Torsten Gellner und