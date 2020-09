Mit dem Rad auf der Fläming-Skate: Zwischen Oase und Wanderdüne

Luckenwalde

Herr Hauffe hatte ja gewarnt. „Der Weg zur Wanderdüne ist nicht zum Radfahren geeignet“, hatte er gesagt und es ist schnell klar, dass Andreas Hauffe, der Experte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg völlig Recht hat. Ich schiebe also hinter Luckenwalde über eine Kopfsteinpflasterstraße. Schritt für Schritt durch eine ausgezehrte Landschaft – gespickt mit wüstenähnlichen Elementen wie in einem Italowestern. Eine Kulisse wie gemacht für schießwütige Halunken und Hufgetrappel und eigentlich wären hier auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände der Sattel eines Pferdes oder der Marsrover ein geeigneteres Beförderungsmittel.

Nach zwei Kilometern durch die unwirkliche, unwirtliche Heide, in der Panzergrenadiere jahrzehntelang die Landschaftsplanung übernommen hatten, liegt die Wanderdüne vor mir: Ein sandiges Wunder der Natur. Der Wind hat behutsam in der märkischen Heide einen gelben Hügel geformt, der sich aus der Prärie wölbt wie der Bauch von Bud Spencer. Der Fußmarsch hat sich gelohnt: Die Wanderung durch das „ NSG Forst Zinna Jüterbog-Keilberg“ wie es offiziell heißt – ist eine Art Bonus-, Bildungs- und Kontrastprogramm der MAZ-Landpartie über die Fläming-Skate mit ihrem exzellenten Asphalt.

Anzeige

Zur Galerie Oasen, eine Wanderdüne und viel Historie – auf der MAZ-Tour über die Fläming-Skate.

„Leonid Breshnjew und Erich Honecker waren hier, bei Manövern des Warschauer Paktes“, hat Andreas Hauffe am Telefon erzählt, „damals war der Ort eine einzige Sandfläche. Im Übrigen ist die Düne eigentlich eine Binnen- und Flugsanddüne, aber sie wird allgemein nur Wanderdüne genannt.“ Ich sortiere das Gepäck nach der Stuckerei: Die Wasserflasche ist dehydriert, die Badehose trocken wie Biscuit aus der Kaiserzeit. Kaum zu glauben, dass wir gerade eben noch in einer Oase gelegen haben, oben im Freibad in Wahlsdorf, nur zwei Finger auf der Landkarte entfernt und doch ganz woanders.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Radtour durchs Havelland: Bruschetta, Bauernfrühstück und Bergetappe

Eine Stunde zuvor: Quietschbunte Schwimmtiere wiegten in der blauen Lagune, fast schon damals, kühle Getränke und heiße Fritten nur einen Satz am Tresen des Kioskes entfernt. Die Liegewiese war ein saftiger, grüner Magnet. Auch Bad Spencer dürfte hier seine Freude gehabt haben, als ehemaliger Olympiaschwimmer. Ein Ort zum Altwerden. Als es trotzdem weitergeht, ist es ein bisschen wie auf der Bounty-Expedition, als das Paradies verlassen wird – aber die Meuterei der Badehose wird niedergewrungen.

Raus aufs Land – der Freizeit-Newsletter für Brandenburg Brandenburg hat viele wunderschöne Ecken – und wir zeigen sie Ihnen. Mit unserem Freizeit-Newsletter „Raus aufs Land“ nehmen wir Sie jeden Donnerstag mit auf eine Reise durch die Mark. Jeder Newsletter ist prall gefüllt mit Tipps für tolle Ausflugsziele, schöne Radtouren und lauschige Wanderwege. Dazu gibt es Gastro-Empfehlungen für die Pause zwischendurch und das Mitbringsel für Zuhause. Nicht nur was für Städter mit Landlust, sondern auch für Märker, die nicht nur ihre Region ein bisschen besser kennenlernen wollen.Der kostenlose Newsletter erscheint immer Donnerstag und Sie können ihn hier abonnieren.

Die Tour hat am Bahnhof in Luckenwalde begonnen und folgt – bis auf den Weg zum Bahnhof und Abstechern nach Jüterbog und zur Wanderdüne – dem Rundkurs Nummer fünf der Fläming-Skate. Es geht nach Jänickendorf und Holbeck, dort wartet die erste Oase: Der Holbecker See, mit Strand und Schilf. Eine willkommene Abkühlung! Der Golmberg, mit 178 Metern der höchste Berg des Landkreises Teltow-Fläming, wirft schon seinen Schatten voraus und hinter dem Ort beginnt dann eine lange, knapp 100 Meter hohe Steigung bis Petkus: Die Kante in der Landschaft, an der das Baruther Urstromtal endet und der Fläming beginnt, gehört zu den stärksten Reliefen in Brandenburg. Die Kiefern stehen hier in Reih und Glied, als hätte sie ein Kieferchirurg ausgerichtet.

Lesen Sie auch: Radtour in den Spreewald: Unterwegs zwischen den Welten

Wir steigen aus dem Sattel und schieben, Latschenkiefer – Waldbaden mit dem Fahrradlenker in der Hand. Es geht auf und ab durch den sonnengetränkten Fläming, ein dünnbesiedeltes, weites Gebiet. Mähdrescher im Roggen’n’Roll-Modus, eine dicke Staubfahne im Schlepptau. Hinter dem Bergdorf Schlenzer wartet eine lange Abfahrt unter Eichenbäumen: Eine Baumfrucht löst sich und fällt auf meinen Kopf. Tock. Wir fahren nach Jüterbog mit seinen prächtigen historischen Bauten, dann kehren wir zurück auf die Fläming-Skate und es geht dem Endpunkt Luckenwalde entgegen.

Es gibt dann Abendbrot in Kolzenburg, einem schönen Ort mit Spielplatz und einem kleinen Teich auf dem Dorfplatz. Als ich am Abend die Treppe zur Wohnung hochgehe, die letzte Steigung des Tages, fühle ich mich, als habe man alle Schrauben frisch angezogen. Ich streife die Schuhe ab, vor der Tür liegt ein feiner Sandstreifen. Schon klar, warum man die Wanderdüne so nennt.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Luckenwalde und endet dort. Auch am Bahnhof in Jüterbog kann gestartet werden – beide Städte sind mit der Regionalbahn gut erreichbar.

Der Schwierigkeitsgrad: Da sich die Tour am Übergang vom Baruther Urstromtal zum Fläming bewegt, gibt es einige Steigungen und Abfahrten (beispielsweise bei Schlenzer, Ließen, Petkus, Wahlsdorf). Der Weg zur Wanderdüne ist zum Radfahren nicht geeignet (jedenfalls nicht für normale Tourenräder). Die Landpartie ist recht lang und teilweise anspruchsvoll, wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt und eventuell den Tourplan etwas reduziert, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 77 Kilometer – allerdings mit Abstechern nach Jüterbog und zur Wanderdüne (Fahrtzeit rund fünf Stunden). Bahnhof Luckenwalde – Jänickendorf – Holbeck – Ließen – Petkus – Wahlsdorf – Schlenzer – Markendorf – Werder – Jüterbog – Neuhof – Kolzenburg – Wanderdüne – Bahnhof Luckenwalde.

Die Strecke: Die Strecke der MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Luckenwalde über den Rundkurs fünf des Fläming-Skates zurück auf straßenbegleitenden oder separaten Radwegen zurück nach Luckenwalde. Jüterbog ist ebenfalls an die exzellent asphaltierten Skaterkurse angebunden. Der rund zwei Kilometer lange Weg zur Wanderdüne besteht aus Kopfsteinpflaster sowie sandigen Abschnitten und ist eine Schiebestrecke. Räder können auch am Rande des Naturschutzgebietes angeschlossen werden. Die Tour kann verkürzt werden, wenn die Abstecher nach Jüterbog oder zur Wanderdüne ausgelassen werden. Der Rundkurs ist 50 Kilometer lang. Hier gibt es die GPX-Daten zum Nachfahren.

Sehenswürdigkeiten: Jüterbog und Luckenwalde verfügen über Stadtkerne mit vielen historischen Elementen. In Luckenwalde befinden sich am Marktplatz das historische Gebäude des Rathauses, das Heimatmuseum die Sankt-Johannis-Kirche und der Marktturm. In Jüterbogs beeindruckendem Stadtzentrum wird wegen der vielen historischen Bauwerke wie mehreren Kirchen, der Stadtbefestigung mit drei Stadttoren oder dem Rathaus Geschichte lebendig. Es gibt viele andere imposante Gebäude und außerdem einen schönen Schlosspark. Auch die Dorfkirchen auf der gesamten Tour sind sehenswert. Die Landschaft mit dem für brandenburgische Verhältnisse extrem kantigen Übergang vom Baruther Urstromtal zum Fläming, die Bergdörfer und die Natur sind ebenfalls Highlights. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen am Wegesrand wie der Funkturm oder die Friedensmühle und der Gutshof in Petkus – jedes Dorf verfügt über sehenswerte Orte und Bauwerke. Schlenzer beispielsweise hat einen schönen Dorfkern mit Kirche, einem kleinen Weiher und einer Gaststätte.

Einkehrmöglichkeiten: In Jüterbog und Luckenwalde gibt es diverse Gaststätten und Restaurants, auch in Kolzenburg, Werder, Schlenzer und Petkus kann beispielsweise eingekehrt werden. Es gibt aber auch unterwegs viele schöne Orte, um zu picknicken.

Bademöglichkeiten: In Wahlsdorf, Luckenwalde und Jüterbog gibt es Freibäder.

Wen trifft man hier? Der Fläming-Skate ist recht menschenleer – hin und wieder trifft man aber natürlich auf andere Radler, Skater und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Bei Andreas Hauffe oder seinen Kollegen eine Führung durch die Stiftungsflächen buchen. Es gibt diverse Wanderungen und Exkursionen – unter anderem zur Wanderdüne und auf den Spuren des Wolfes.

Von Lars Sittig