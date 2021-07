Mit diesen Plakaten wirbt Brandenburg jetzt fürs Impfen

Potsdam

Sieben Monate nach Beginn der Impfkampagne in Brandenburg hat die Landesregierung ihre Werbekampagne zur Beschleunigung der Immunisierung gestartet. Die Plakate tragen launige Slogans wie „Grillfest statt Schnelltest – mit Impfen kein Problem“ – und zeigen in diesem Fall ältere Herrn, die sich mit Biergläsern zuprosten. Das Motto „Verwandte statt Mutante“ wiederum ist mit einer bukolischen und generationenübergreifenden Mittagessensszene bebildert, die aus dem Landlust-Magazin entnommen sein könnte.

Weiter hat das Gesundheitsministerium Plakate mit folgenden flotten Sprüchen drucken lassen: „Lagerfeuer statt Infektionsherd“, „Tanzen statt Distanzen“ und „Anstoß statt Abstand“. Damit sollen nicht etwa Plakatwände und Bushaltestellen zugekleistert werden – dazu sind es zu wenige Plakate. Vielmehr sollen sie bei Ärzten und in Apotheken, in Ämtern, Lottoannahmestellen, Friseursalons, Gaststätten und Geschäften ausgehängt werden.

Staatssekretär: Impfen gibt uns Freiheit zurück

Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft sagte anlässlich der Vorstellung der Kampagne am Freitag: „Wir sehnen uns nach Normalität. Wir wollen uns wieder unbesorgt mit Freunden und Verwandten treffen, gemeinsam feiern, Sport machen, ausgehen und etwas unternehmen. Die Corona-Impfung ermöglicht uns große Schritte zurück in Richtung Normalität.“ Die Impfung gebe den Menschen Freiheiten zurück.

Grillfest-Plakat der Landesregierung als Werbung fürs Impfen. Quelle: Landesregierung

In Brandenburg sind bislang 1,2 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das entspricht 48 Prozent der Bevölkerung. Die Impfkampagne lahmt aber, insbesondere mit Beginn der Sommerferien sind die Impfungen drastisch zurückgegangen.

Die Plakataktion und die in Verbindung damit angekündigten Social-Media-Aktivitäten sollen laut Gesundheitsministerium die bundesweite Kampagne „Deutschland krempelt die #Ärmelhoch“ nur flankieren, denn der Bund buttert viel mehr Geld in seine Aufklärungsbemühungen. „Wir wollen mit unserer Kampagne erreichen, dass sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger über die Corona-Impfung öfter unterhalten, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, bei privaten Treffen, und sich so auch gegenseitig für die Impfung motivieren“, sagt Staatssekretär Ranft.

In Frankreich wird gefummelt, in der Mark gegrillt

Die Bundeskampagne wirbt mit Prominenten wie Günther Jauch oder Uschi Glas. Weil dieses Format etwas steif und altbacken daher kommt, hatte sich im Netz Häme entladen. So verwiesen Kommentatoren auf Twitter darauf, dass etwa in Frankreich auf Plakaten ein ziemlich attraktives Paar beim Herumknutschen auf einer Taxi-Rückbank abgebildet ist mit dem Hinweis, eine Impfung könne erwünschte Nebenwirkungen haben.

Wie locker ist also die Brandenburger Variante geraten? Es geht so. Die Macher appellieren – ähnlich den Franzosen – an Lebensfreude und Geselligkeit, an den gesunden Hedonismus der Menschen, allerdings ohne die Kunst der Verführung zu bemühen. In Frankreich wird gefummelt, in der Mark gegrillt.

Kommt die Kampagne zu spät?

Der Zeitpunkt für die Aushänge ist bemerkenswert. Immerhin haben die Impfungen schon Ende Dezember 2020 begonnen. Jedoch wollte man offenbar im ersten Halbjahr 2021 noch nicht fürs Impfen werben, weil einfach zu wenig Impfstoff zur Verfügung stand. Die Nachfrage war höher als das Angebot, die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung brach auch ohne Werbung zusammen. Nun haben sich die Vorzeichen gedreht. „Mittlerweile stehen Impfstoffe in ausreichenden Mengen zur Verfügung, so dass alle Menschen, die geimpft werden möchten, auch geimpft werden können“, sagt Staatssekretär Ranft. Trotzdem ist Brandenburg bundesweit Zweitletzter beim Anteil der vollständig Geimpften.

Der Linken-Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer hatte laut „B.Z.“ intern den späten Start der Aktion kritisiert. Ab August sei das Land mit Wahlplakaten zugekleistert, da sehe niemand die Impf-Aushänge. Der Zeitung zufolge wiesen intern Kritiker auch darauf hin, dass die Menschen auf den Bildern eng beieinander stünden oder säßen. Doch gelte weiter die Abstandsregel.

Von Ulrich Wangemann