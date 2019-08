Potsdam

Brandenburgs Landesregierung hat vor einiger Zeit ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen: Sie will Vorreiter bei der Digitalisierung werden. Tatsächlich hat Rot-Rot einiges angeschoben, aber zu spät und zu zaghaft. Es gibt eine Digitalisierungsstrategie, der Breitbandausbau kommt voran, die Verwaltung soll online-tauglich werden, bei der Investitionsbank gibt es seit einer Woche eine Digitalagentur. Aber die Digitalisierungsstrategie bleibt hinter den Erwartungen zurück, der Breitbandausbau kommt zu spät, und dass die Brandenburger bis 2021 ihre Verwaltungsgänge online erledigen können, glaubt kein Mensch.

Die Wirtschaft fordert ein Digitalministerium für Brandenburg, damit mehr Zug in die Entwicklung hin zu einem modernen Land kommt. Denn Digitalisierung betrifft alle Bereiche: Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Verkehr, Arbeit. Das Ressort müsste also in die Lage versetzt werden, zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Dann könnte das Land den Anspruch untermauern, Vorreiter im Digitalen zu werden. Dazu aber müssten die Aufgaben von der nächsten Landesregierung klar verteilt werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Sonst droht ein lähmendes Kompetenzgerangel. Und niemandem wäre geholfen.

Von Torsten Gellner