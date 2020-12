Potsdam

Die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen und die Ausnahmen für die Weihnachtszeit waren in der Bund-Länder-Schalte am 25. November im Grundsatz beschlossen worden und gelten seit dem 1. Dezember. Inzwischen weichen einzelne Länder aber bereits wieder von dieser Linie ab.

Generell appellieren Bund und Länder an die Bevölkerung, „nicht notwendige Kontakte und nicht zwingend erforderliche Reisen“ zu vermeiden. Außerdem wird zu einer Vor-Quarantäne geraten: Wer Weihnachten Familie oder Freunde treffen will, soll sich in den Tagen davor in häusliche Isolation begeben.

Diese Regeln gelten in Brandenburg: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Ausnahmen für Weihnachten und Silvester: Im Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember werden die Regeln gelockert. Treffen dürfen sich dann – im öffentlichen Raum oder privat – bis zu zehn Personen unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Kinder bis 14 Jahren werden auch dabei nicht mitgezählt.

Brandenburg folgt damit der entsprechenden Bund-Länder-Vorlage. Diese sah Ausnahmen „längstens bis Neujahr“ vor. Ab dem 28. Dezember kehrt Brandenburg aber wieder zur Fünf-Personen-Regelung zurück. Hotels und Pensionen dürfen keinen Gäste zu touristischen Zwecken aufnehmen. Dazu zählt die Landesregierung „ausdrücklich auch Personen, die aufgrund von Verwandtenbesuchen nach Brandenburg reisen“.

Diese Regeln gelten in Berlin: Es gilt für Treffen ebenfalls die Obergrenze von fünf Menschen aus zwei Haushalten. Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr werden dabei nicht mitgezählt. Bei der Fünf-Peronen-Regel bleibt es in Berlin auch über die Weihnachtsfeiertage, dann aber unabhängig von der Zahl der Haushalte (Kinder nicht mit eingerechnet).

Andere Bundesländer: Schleswig-Holstein, das zunächst an einer Zehn-Personen-Obergrenze festgehalten hatte, beschränkt die zulässigen Kontakte nun ebenfalls auf fünf Personen aus zwei Hausständen, auch während der Weihnachtstage.

In Bayern bleibt es laut Ministerpräsident Markus Söder bei der Lockerung der Kontaktbeschränkungen an den Weihnachtstagen (23. bis 26. Dezember).

Im Corona-Hotspot Sachsen gelten die Weihnachts-Lockerungen („maximal zehn Menschen einer Familie“ zwischen 12 Uhr am 23. Dezember bis 12 Uhr am 27. Dezember. Hotels dürfen in dieser Zeit Gäste aufnehmen, die Familien besuchen.

Niedersachsen lockert die Kontaktbeschränkungen nur an den eigentlichen Weihnachtsfeiertagen: Zwischen 24. und 26. Dezember dürfen bis sich zu zehn Verwandte treffen.

Mecklenburg-Vorpommern hat angekündigt an, die für Weihnachten und den Jahreswechsel angekündigten Lockerungen „erneut zu überdenken“.

