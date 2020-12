Mit wie vielen Menschen darf ich in Brandenburg Silvester feiern?

Potsdam

Die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen waren in der Bund-Länder-Schalte am 25. November im Grundsatz beschlossen worden und gelten seit dem 1. Dezember – mindestens bis zum 10. Januar.

Diese Regeln gelten in Brandenburg: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Ausnahmen von dieser Regeln gibt es nur an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen (24. –26. Dezember).

Anzeige

Diese Lockdown-Regeln gelten für Silvester

Für Silvester gilt demnach: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen; Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen. Der Verkauf von Pyrotechnik wird verboten. Es gilt ein Böllerverbot an belebten Plätzen.

Die Ausgangssperre, wonach man zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben soll, wird in der Silvesternacht gelockert. Bis 1 Uhr früh dürfen die Brandenburger draußen das neue Jahr begrüßen.

Ausnahmeregelung für Weihnachten

Ausnahmen für Weihnachten: Während dieser Zeit werden Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten Familienkreis (Verwandte in gerader Linie und deren Ehegatten oder Partner) erlaubt. Kinder im Alter bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Generell appellieren Bund und Länder an die Bevölkerung, „nicht notwendige Kontakte und nicht zwingend erforderliche Reisen“ zu vermeiden.

Von MAZonline