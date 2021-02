Potsdam

Deutschlands siebtgrößte Sparkasse, die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) mit Sitz in Potsdam, hat trotz Coronakrise und Nullzinsphase gute Geschäftszahlen für das Pandemiejahr vorgelegt, muss aber einen leichten Rückgang des Betriebsergebnisses hinnehmen. Danach beträgt das Jahresergebnis – also der Gewinn – 152 Millionen Euro und damit neun Millionen Euro weniger als im Vorjahr.

Vorstandschef Andreas Schulz wertet „angesichts der erheblichen Belastungen, denen sich die Kreditwirtschaft ausgesetzt sieht, 2020 als durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr“, wie er am Mittwoch bei der Vorstellung der Unternehmensbilanz sagte. Der Rückgang im Ergebnis sei eine Folge der Zinssituation, sagte Schulz. Die Bank könne am Kapitalmarkt praktisch keine Zinsgewinne mehr erzielen. Dort werden bekanntlich teilweise Negativzinsen für Anlagen erhoben.

Anzeige

MBS will keine Negativzinsen für Privatkunden

Schulz betonte, die MBS werde für Privatkunden auf absehbare Zeit weiterhin keine Negativzinsen erheben. „Das verträgt sich schlecht mit dem Spargedanken“, so der Bankchef. Firmenkunden und Kommunen allerdings müssen seit 2017 Minuszinsen für Anlagen zahlen.

Der aktuelle Lockdown hat bislang überschaubare Folgen für das Bankgeschäft. Die Rückzahlung von Krediten sei derzeit in 133 Fällen gestundet worden, so Schulz. Betroffen seien Kredite in Höhe von 25 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren teilweise Kredite in Höhe von 115 Millionen Euro von Stundungen betroffen. „Es hat sich viel normalisiert“, so der Sparkassenvorstand.

Welche Auswirkungen Corona künftig auf das Unternehmen haben werde, hänge „maßgeblich von der erfolgreichen Eindämmung der Pandemie, dem Impfgeschehen sowie der Wirkung staatlicher Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft ab“, sagte Schulz. Belastend seien unverändert die seit zehn Jahren andauernde Negativzinsphase, die notwendigen Investitionen in digitale Dienste und die „Überregulierung gerade für regional ausgerichtete Kreditinstitute wie Sparkassen“, so der Sparkassen-Chef. Dennoch sehe er das Kredithaus „gut aufgestellt“.

Geldeinlagen erreichen Rekordwert – wegen Corona

Bei den Einlagen verzeichnet die MBS, die 700.000 Kunden und 1500 Mitarbeiter sowie 140 Standorte in der Westhälfte Brandenburgs hat, einen Rekord von 13,1 Milliarden Euro – das sind 1,3 Milliarden Zuwachs in nur einem Jahr. Krisenbedingt hätten die Menschen ihr Geld zusammengehalten, sagt der MBS-Chef, die Sparquote – also der Teil des Einkommens, den die Kunden auf die hohe Kante legten - sei auf ein Rekordniveau von rund 16 Prozent gestiegen. Üblich in den Vorjahren waren zehn bis elf Prozent.

Mit der Corona-Krise verschärfe sich laut Schulz das Geldanlageproblem für die Sparer gleich doppelt: Die Ersparnisse nähmen beschleunigt zu, und gleichzeitig rücke die nun noch von Corona beeinflusste Geldpolitik einen Zinsanstieg in weite Ferne.

Auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten stecken viele Menschen ihr Geld in Immobilien und Wertpapiere. Der Saldo aus An- und Verkäufen von Wertpapieren stieg gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 462 Millionen Euro. Schwerpunkt ist das Fondsgeschäft, dessen Nettoabsatz um 37 Prozent zulegte. 14.300 neue Sparpläne vermeldet die MBS. Bei den Fonds-Sparplänen entspricht das einer Verdopplung seit dem Jahr 2016.

Wertpapierhandel legt satt zu

Der Absatz von Wertpapieren hat sich sogar verachtfacht seit dem Jahr 2016. „Das Aktiengeschäft ist in Deutschland etwas unterentwickelt, da entwickelt sich jetzt etwas“, sagte Schulz. Wer sein Vermögen in den kommenden Jahren erhalten wolle, komme um Wertpapiere als Anlageform nicht herum. Die Bank hat mit den Provisionen aus dem Wertpapierhandel 2020 etwa 2,6 Millionen Euro verdient.

Der private Wohnungsbau feuert auch das Geschäft der MBS an. Baukredite im Wert von 535 Millionen Euro gab die Bank aus. „Rund 2.700 Familien haben den Traum vom neuen oder verschönerten Eigenheim verwirklichen können“, sagte Bankchef Schulz. Unverändert profitiere die MBS von ihrem „attraktiven Geschäftsgebiet nördlich, westlich und südlich um Berlin herum – Zuzugsgebiet für viele Menschen“, so Schulz.

Krisenbedingt hat die MBS weniger Konsumentenkredite ausgegeben (minus vier Prozent). Die Menschen hätten wegen der Lockdowns einfach wenig Möglichkeit gehabt, kostspielige Vorhaben zu verwirklichen, heißt es von der Sparkasse.

Die Krise bringt Schub bei Digitalisierung

Die Pandemie hat einen Schub bei bargeldlosen Bezahlsystemen und digitalen Angeboten mit sich gebracht. Bargeld ist bei den Bezahlvorgängen unter die Schwelle von 50 Prozent gerutscht. „Das wird auch nach Corona bleiben“, sagte Schulz. Laut MBS stieg die Zahl der kontaktlosen Kartenzahlungen im vergangenen Jahr auf knapp 23 Mio. Transaktionen. Das entspricht einem Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kontaktlose Zahlungen, die mit der Android-App „Mobiles Bezahlen“ und mit „Apple Pay“ auf Mobiltelefonen oder per Smartwatch getätigt wurden, stiegen laut der MBS sogar um fast 500 Prozent. Die Kartenzahlungen insgesamt nahmen um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, davon waren 62 Prozent kontaktlose Zahlungen.

Was die Finanzministerin freuen dürfte: Die MBS hat im abgelaufenen Jahr etwa 45 Millionen Euro Steuern gezahlt – fast so viel wie 2019. „Wir sind auch in Krisenzeiten ein tapferer Steuerzahler“, sagte Schulz. Für gemeinnütziges Engagement hat die Bank 2020 rund 4,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im laufenden Jahr werde die Bank voraussichtlich noch etwas mehr Geld für Vereine und andere gesellschaftliche Akteure locker machen, kündigte Schulz an.

Von Ulrich Wangemann