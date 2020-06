Mobbing an Schulen darf kein Tabuthema mehr sein

Potsdam

Die öffentlichen Schlagzeilen beherrschen Mobbingfälle an Schulen nur selten. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Im Gegenteil. Wer sich an Schulen umhört, weiß, wie brandaktuell das Thema seit Jahren ist.

Beleidigungen, Ausgrenzung, körperliche Gewalt auf dem Schulhof – viele Schüler, die Opfer werden, leiden darunter, oft über die Schulzeit hinaus. Mobbing ist aber auch ein Tabuthema. Die Dunkelziffer solcher Übergriffe ist nach wie vor hoch. Es ist kein Geheimnis, dass ein Großteil der Schüler über die Leiden nicht spricht, meist aus Angst oder Scham. Und dass eine fatale Meinung gar nicht so selten ist, dass es Gemeinheiten schon immer gab und auf dem Weg zum Erwachsenwerden dazu gehörten.

Auch die beste Prävention kann Mobbing nicht verhindern

Ohne Zweifel, es wird auch in Brandenburg inzwischen eine Menge gegen Mobbing getan. Lehrer werden fortgebildet, Schulpsychologen an Schulen, Schüler in Seminare geschickt. Aber reicht das aus? Fakt ist, dass auch die beste Prävention Mobbing nicht verhindern kann. Aber sie hilft, Lehrer, Schüler und Eltern besser für das Thema zu sensibilisieren. Diesem Ziel dient auch der Vorstoß der Freien Wähler im Landtag. Wichtig ist es, dass an Schulen eine Atmosphäre herrscht, in der über das Schikanieren offen geredet werden kann. Auch, um die Täter in die Schranken zu weisen.

Von Igor Göldner