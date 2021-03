Potsdam

In Brandenburg startete jetzt der erste Impfbus, ein umgebauter Linienbus, der als mobile Impfstation durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin fährt und in den Dörfern und Kleinstädten die Bevölkerung impft. Dadurch müssen die größenteils älteren Patienten nicht zu den teils weit entfernten Impfzentren fahren, um sich gegen das Coronavirus zu schützen.

Aber warum gibt es den Impfbus bisher nur in einem Brandenburger Landkreis? Das liegt an den hohen Hürden, die das Projekt im Vorfeld überwinden musste: Tatsächlich musste der Landkreis um die Zulassung für seinen Impfbus regelrecht kämpfen. Ursprünglich wollte man schon Anfang Februar mit dem Bus im Einsatz sein. Lange hieß es von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass nicht genügend Impfdosen zur Verfügung stünden, um Ausfahrten des Busses zu ermöglichen.

Hohe Hürden für das Projekt

Auch andere Voraussetzungen müssten für den Einsatz von Impfbussen zwingend gegeben sein, wie das brandenburgische Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilt. Dazu zählen: Ausreichende personelle Ausstattung mit ärztlichem und nicht-medizinischen Personal, Gewährleistung der Möglichkeit, nachträglich eine Impfbescheinigung ausstellen zu können sowie die elektronische Datenerfassung und Datenübermittlung an das Robert-Koch-Institut.

Weitere Landkreise äußern Interesse

Es dürfte das Zähe bürokratische Ringen um den Ostprignitz-Ruppiner Impfbus gewesen sein, das dafür gesorgt, dass es ähnliche Projekte in anderen Brandenburger Landkreisen bisher höchstens als Idee gibt.

Das offizielle Go für den Impfbus könnte nun dazu führen, dass das Thema Impfbus in Brandenburg endlich an Fahrt gewinnt. „Wir haben schon Anfragen von Landkreisen bekommen und teilen unser Knowhow gerne“, sagt Alexander von Uleniecki, Sprecher vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Seine Verwaltungen stehe Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Bisher sind beim Brandenburger DRK-Landesverband allerdings noch keine Anfragen von Landkreisen für Untersützung in Sachen Impfbus eingegangen (Stand 9. März).

Auch die Malteser verzeichnen aktuell noch keine Hilfegesuche. „Wir stehen für das Angebot eines Impfbusses in Brandenburg jederzeit bereit“, sagt Christian Lahr-Eigen, Abteilungsleiter Notfallvorsorge bei der Hilfsorganisation.

Bereits vor einigen Wochen habe man als Malteser mehrere Landkreise über das Angebot informiert. „Wir haben damals keine positiven Rückmeldungen bekommen“, sagt Lahr-Eigen. Er schätzt, dass die Landkreise sich aufgrund der Impfstoff-Knappheit in Brandenburg zurückgehalten hätten.

Ob in den kommenden Wochen doch noch Anfragen für den Malteser-Bus kommen, kann Lahr-Eigen nicht abschätzen. „Vielleicht sind wir jetzt schon zu spät dran und die Verwaltungen setzen lieber auf die Ausweitung der Impfungen in Hausarztpraxen“, mutmaßt er.

Bayern macht es vor

Dass es beim Thema Impfbus auch anders und vor allem schneller gehen kann, zeigt das Beispiel Bayern. Dort fährt ein Impfbus der Malteser bereits seit Ende Februar Ortschaften in mehreren Landkreisen an. Auch andere Hilfsorganisationen sind im Auftrag der Kreisverwaltungen bereits seit Wochen mit fahrenden Impfstationen im Land unterwegs.

Die bayerische Landesregierung hatte Impfbusse von Anfang an zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Impfstrategie erklärt und volle Unterstützung für die Initiativen angekündigt.

