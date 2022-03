Potsdam

Wer in Berlin oder Brandenburg tankt, tankt mit großer Wahrscheinlichkeit Sprit aus der PCK-Raffinerie in Schwedt, die mehrheitlich in russischer Hand ist. Professor Felix Müsgens ist Inhaber des Lehrstuhls für Energiewirtschaft an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Er erklärt, wie groß die Abhängigkeit von Russland ist, welche Alternativen es gibt und wie wir uns auf den nächsten Winter vorbereiten sollten.

Die Abhängigkeit von Rohstoffen aus Russland ist das beherrschende Thema in Deutschland. Woher kommt in Brandenburg die Energie?

Natürlich kommt der größere Teil des Benzins und Diesels aus der nächstgelegenen Raffinerie, denn man versucht, die Transportwege und damit die Kosten niedrig zu halten. Das ist bei uns die PCK-Raffinerie in Schwedt. Auch der größte Teil des in Brandenburg verbrauchten Gases stammt aus Russland. Schon im deutschen Schnitt sind es 50 Prozent –Brandenburg liegt noch darüber.

Haben Sie die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen schon früher als kritisch betrachtet?

Was ich immer kritisch gesehen habe: Dass Gazprom auch Gasspeicher in Deutschland kontrolliert. Wenn man sich aus wirtschaftlichen Gründen für einen großen Lieferanten entscheidet, sollte man nicht auch noch die Speicher in dessen Hand geben.

Öl-Stopp wäre leichter zu verkraften

Was würde bei einem Lieferstopp für russisches Öl und Gas passieren?

Das muss man auseinanderhalten. Mit einem Lieferstopp für Öl würde man grundsätzlich zurechtkommen. Er wäre für Deutschland viel leichter zu verkraften als ein Lieferstopp von Gas. Erstens gibt es eine strategische Ölreserve, auf die Deutschland im Notfall zurückgreifen könnte. Zweitens gibt es für Öl weltweit viele andere Anbieter. Die Opec etwa könnte relativ kurzfristig größere Mengen Öl bereitstellen und dem Verbraucher an der Tankstelle damit helfen. Nur nutzt die Opec im Moment ihre Marktmacht, um das Angebot zu verknappen – und profitiert von den höheren Preisen. Man hat sie gebeten, die Fördermengen zu erhöhen, seit wenigen Wochen sind hierfür Anzeichen erkennbar.

Beim Gas sind Sie pessimistischer?

Es wäre eine für Deutschland und Europa schwierige Situation, für Deutschland und unsere osteuropäischen Nachbarstaaten wären Herausforderungen am größten. Der französische Präsident hat leicht reden mit all seiner Kernkraft. Der Ausfall von russischem Gas könnte erstens kompensiert werden durch zusätzliche Importe von Pipeline-Gas, insbesondere aus Norwegen, Aserbaidschan und Nordafrika. Das zusätzliche Angebot ist allerdings sehr begrenzt. Die zweite Möglichkeit ist die Ausweitung der Einfuhr von Flüssigerdgas. Allerdings ist der Weltmarkt schon den gesamten vergangenen Winter hindurch ziemlich angespannt. Deshalb waren die Preise schon vor der Invasion Russlands so hoch. Zusätzliche Importe nach Europa, soweit überhaupt verfügbar, werden den Gaspreis zusätzlich unter Druck setzen. Die dritte kurzfristige Möglichkeit ist, von Gas auf Kohle oder Kernkraft zu wechseln. Das hilft aber Haushalten, die mit Erdgas heizen, nur mittelbar. Außerdem ist es schlecht für das Klima. Eine weitere Möglichkeit wäre es, weniger Energie zu verbrauchen.

Was bringt ein autofreier Sonntag?

Es gibt viele Überlegungen: Heizung herunterdrehen, Tempo 100 auf der Autobahn, autofreie Sonntage – wie ist der Effekt solcher Aufrufe einzuschätzen? Ist das mehr als 70er-Jahre-Folklore?

Auch hier gilt: Erdgas ist die größte Herausforderung. Dabei sehe ich nicht, wie ein autofreier Sonntag in signifikantem Umfang zur Reduktion des Gasverbrauchs beitragen soll. So viele Erdgasautos fahren bei uns nicht. Die Wohnung kälter zu machen, das würde allerdings wirklich helfen. Wichtig ist mir aber: Das muss auf freiwilliger Basis erfolgen, aus der Überzeugung, dass man nicht mit dem Gasverbrauch den russischen Krieg in der Ukraine finanzieren will. Einen Pullover anzuziehen, ist eine sehr gute Maßnahme. Wenn die Mittelschicht entscheidet, am Abend nur noch die gute Stube zu beheizen, dann ist das okay. Wenn aber den Menschen auf Grund hoher Preise das Geld zum Heizen fehlt oder die Energielieferung für Wohnraum rationiert werden muss, dann ist das für mich nicht in Ordnung.

Die hohen Preise sind also ein Problem?

Jein. Zunächst ist festzuhalten, dass Gas ja schon erheblich teurer geworden ist – obwohl das russische Gas ja noch fließt. Die Großhandelspreise sind derzeit zehnmal so hoch wie im Winter 2020. Wenn Russland nichts mehr liefern würde oder wir den Boykott aufs russische Gas ausweiten würden, stiegen die Preise weiter. Einerseits reflektieren die hohen Preise dann die reale Verknappung des Gutes Erdgas und führen dazu, dass Industrie und private Verbraucher nach Alternativen suchen und die Nachfrage reduzieren. Auch zusätzliches Gas findet darüber den Weg nach Europa. Angebot und Nachfrage werden ausgeglichen – und Gas ist nun einmal knapp und wertvoll in diesem Szenario. Andererseits müssen wir die sozialen Härten im Blick behalten und bei den Ärmsten schauen, in welchem Umfang ein sozialer Ausgleich erforderlich ist – etwa über Heizkostenzuschüsse. Das ist dann eine ganz wichtige Aufgabe für die Sozialpolitik.

Welche Preisentwicklung sehen Sie an den Tankstellen in den nächsten drei, vier Jahren?

Beim Erdöl ist es wahrscheinlich, dass sich die Lage wieder entspannt – mittelfristig, im Zeitraum von drei bis vier Jahren. Auch hier werden die derzeit hohen Preise auf Dauer zu einer Ausweitung des Angebots führen.

Müssen uns auf den Winter vorbereiten

Was erwartet Erdgaskunden?

Wir müssen uns jetzt auf einen Boykott beziehungsweise Lieferstopp im nächsten Winter vorbereiten – alles andere wäre leichtsinnig. Wir müssen die Gasspeicher über den Sommer füllen, damit wir auch durchkommen, falls aus Russland kein Gas mehr fließen sollte. Das Problem kommt dann im Winter: Wenn es zu einem Ausfall der Lieferungen käme, würden die Preise nochmals steigen. Wenn dieser Fall aber nicht eintritt und das Gas weiter fließt, dann könnten die Preise wieder stark sinken – wegen der dann angelegten hohen Reserven. Viel wird auch wieder von den Temperaturen abhängen: in einem kalten Winter ist der Gasverbrauch und damit auch die Herausforderung natürlich viel größer als in einem warmen Winter.

Im Kalten Krieg gab es weiter Gaslieferungen aus der Sowjetunion – man hat auf beiden Seiten das äußerste Mittel eines Boykotts gescheut. Weil ein Lieferstopp auch für Russland sehr schmerzhaft war und immer noch wäre?

Das russische Erdgas ist immer geflossen, auch in den angespanntesten Jahren des Kalten Krieges. Im Hinblick auf eine Ausweitung der westlichen Sanktionen muss man wissen, dass die russischen Einnahmen aus dem Ölexport dreimal so hoch sind wie die aus dem Gasexport. Wenn man aus deutscher Sicht über eine Ausweitung des Embargos nachdenkt, sollte man zunächst das Öl ins Auge fassen - und das Gas als allerletztes.

Müssen bittere Pillen schlucken

Ministerpräsident Woidke betont, die heimische Braunkohle könnte helfen, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu verringern. Wie sinnvoll wäre das – auch angesichts der Klimaschädlichkeit der Kohleverbrennung?

Was die Bundesregierung macht, ist sinnvoll: den Ausbau der Erneuerbaren Energien forcieren. Der russische Überfall auf die Ukraine führt uns vor Augen, wie wichtig das ist. Im Moment ist der Kohleausstieg nach geltender Rechtslage für 2038 vorgesehen. Im Koalitionsvertrag steht, den Ausstieg „idealerweise“ auf 2030 vorzuziehen. Das Ausverhandeln des Kohleausstiegs war ein schwieriger Prozess, der auf allen Seiten Kompromisse erfordert hat, wie ich in der Lausitz aus nächster Nähe miterlebt habe. Der Strukturwandel kommt jetzt dort an und wird zunehmend auch angenommen von den Menschen. Bevor über diese Fragen neu entschieden wird, sollten wir uns zunächst auf den nächsten Winter konzentrieren. Eine Aufrechterhaltung der Sicherheitsbereitschaft von Jänschwalde Block F, der andernfalls zum 1. Oktober dieses Jahres endgültig stillgelegt würde, begrüße ich deshalb, obwohl auch dabei strenggenommen schon vom Kohleausstieg abgewichen wird.

Wäre eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke eine Alternative?

Es wäre ein Kraftakt und es müsste sehr schnell erfolgen, weil dafür gesetzliche Grundlagen im Bundestag geschaffen werden müssen – nach meinem Verständnis kann man das nicht einfach per Verordnung regeln. Die geltende Rechtslage ist: Die letzten Kernkraftwerke in Deutschland gehen Ende des Jahres vom Netz. In Anbetracht der erforderlichen Vorlaufzeit müssen wir also auch diese Fragen schon jetzt beantworten. Wir befinden uns seit dem 24. Februar leider in einer Situation, in der es nur bittere Pillen zu schlucken gibt. Welche man bei der deutschen Energieversorgung nehmen will, ist noch auszuverhandeln – wahrscheinlich müssen wir von allem ein bisschen schlucken. Tun wir es nicht, sitzen die Menschen in Deutschland womöglich im nächsten Winter im Kalten.

Viele Menschen haben eine 15 oder 20 Jahre alte Gasheizung im Keller. Ist ihnen noch zu raten, die alte Anlage durch eine neue zu ersetzen?

Ich empfehle eindeutig, sich möglichst nachhaltig aufzustellen. Es war schon vor dem Krieg klar: Der Trend geht in Richtung erneuerbarer Energien. Die Bundesregierung hat ehrgeizige Einsparziele für die Emissionen auch im Gebäudesektor und hat dazu umfangreiche und lohnende Förderprogramme aufgelegt. Wer jetzt investieren muss, dem rate ich zu Wärmepumpe, Fotovoltaik oder Solarthermie – zumindest als Zusatzheizung. Holzpellets sind auch eine Möglichkeit, Dämmung ebenfalls. Dies hängt im Detail natürlich von den Gegebenheiten vor Ort ab, die z.B. ein Energieberater prüfen kann. Einfach den alten Boiler auszutauschen, sollte jedenfalls nicht mehr die alleinige Antwort sein.

Erneuerbare: Gigantische Herausforderung

Wie kann uns Wasserstoff in der Krise und perspektivisch helfen?

In der Krise sehr wenig. Im kommenden Winter wird Wasserstoff kaum eine Rolle spielen können. Perspektivisch brauchen wir, um den Kohleausstieg und das Ende der Kernkraft zu kompensieren, gesicherte Leistung. Sprich: Kraftwerke, die Strom erzeugen, wenn es dunkel ist und der Wind nicht weht. Das können neben Speicherkraftwerken vor allem Gaskraftwerke sein, die mit Wasserstoff befeuert werden – das macht Wasserstoff für eine emissionsfreie Stromerzeugung so wichtig. Und durch die Krise wird diese Rolle weiter gestärkt. Denn bislang war geplant, den Übergang mit russischem Erdgas zu bewerkstelligen: Im kalten Winter werden die Gasturbinen angeworfen.

Wird die Geschichte der Energiewirtschaft in Deutschland in zwei Teile zerfallen: einen vor dem 24. Februar 2022 und einen Teil für die Zeit danach?

Wir erleben eine Zäsur. Wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, werden hoffentlich die Prozesse hin zu Erneuerbaren und Dekarbonisierung beschleunigt worden sein. Wir erreichen neue gesellschaftliche Kreise mit den Ideen des Umbaus. Die Grünen und ihre Wähler waren immer schon dafür. Jetzt ist neu, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) von „Freiheitsenergien“ spricht – und die Erneuerbaren meint. Das ist eine gute Entwicklung – inmitten all der Tragik.

Was bedeutet das für den Ausbau konkret?

Die Herausforderung ist gigantisch. Man möchte 10.000 Megawatt Wind pro Jahr hinzubauen. Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren haben wir im Jahresdurchschnitt keine 2.000 Megawatt pro Jahr geschafft. Es geht also um eine Verfünffachung bei der Zubaugeschwindigkeit. Wir brauchen rund 2.500 neue Windräder pro Jahr. Hierfür müssen dann auch die Flächen zur Verfügung gestellt und die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Insbesondere müssen Genehmigungsverfahren einfacher und schneller werden und wir brauchen zielgerichtete Forschung zur Akzeptanz von Windkraft vor Ort. Genau daran arbeiten wir übrigens an der BTU in Cottbus. Es kann nicht so weitergehen, dass wir Ziele politisch beschließen, aber sie nicht erreichen.

Von Ulrich Wangemann