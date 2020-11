Frankfurt (oder)

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Rentnerin aus Erkner ( Oder-Spree) ist der Angeklagte freigesprochen worden. Die Richter folgten damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls Freispruch aus Mangel an Beweisen beantragt hatte. „Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme hatte das Gericht an der Täterschaft des Angeklagten erhebliche Restzweifel, so dass zu seinen Gunsten entschieden worden ist“, sagte Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke am Dienstag nach der Urteilsverkündung. Auch die Verteidigung hatte Freispruch beantragt.

Eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft den 25-Jährigen wegen heimtückischen Mordes und Raubes angeklagt. Er soll eine damals 72-Jährige aus Habgier erstochen haben, als sie ihn im Juni 2015 bei einem Einbruch in ihre Wohnung überrascht hatte. Anschließend soll er mit der Geldbörse der Frau geflohen sei. Der Deutsche hatte bestritten, die Frau getötet zu haben.

Von RND/dpa