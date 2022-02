Potsdam

Dass die wegen Mordes an vier behinderten Menschen verurteile Potsdamer Pflegerin eine Abfindung beziehungsweise Schmerzensgeld von ihrem Arbeitgeber verlangte, war schon im Ansatz schwer erträglich. Denn der Schmerz war klar verteilt in dieser Tragödie: Eine behinderte Frau hat die Tat nach schweren Messerverletzungen nur knapp überlebt, die Angehörigen aller Opfer sind tief getroffen für den Rest ihres Lebens.

Fehlendes Mitgefühl bis zum Schluss

Wie kommt die Täterin eigentlich auf die Idee, in solch einer Situation noch Zehntausende Euro kassieren zu wollen? Ihr Klageverhalten bestätigt leider, was sich auch im Strafprozess gezeigt hat: Ihr mangelt es an Mitgefühl, bis zuletzt. Das Landgericht hatte der Frau unter anderem deshalb eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Das Arbeitsgericht seinerseits hat sich nicht blenden lassen von dem Versuch der Pflegerin und ihres Anwalts, sich selbst als Opfer zu stilisieren.

Falscher Ort für Klassenkämpfe

Natürlich ist die Pflege ein harter Job. Dem Arbeitgeber – also dem Oberlinhaus – eine Mitschuld an der Tat geben zu wollen, ist aber infam. Die Behauptung des Anwalts vor Gericht, in Deutschland würden Menschen wie Sklaven behandelt, ist wirklich ein trauriger Tiefpunkt. Es ist zutiefst unwürdig und pietätlos, in solch einer Situation den Klassenkämpfer geben zu wollen.

Von Ulrich Wangemann