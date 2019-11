Potsdam

Die nach einem Brand beschädigte Mühlenfließbrücke in Rüdersdorf auf der A10 muss in der Nacht auf den 7. November gesperrt werden. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Montag mitteilte, sind weitere Instandhaltungsarbeiten nötig. Dafür wird die Fahrtrichtung vom Autobahndreieck Barnim in Richtung Dreieck Spreeau am 6. November zwischen 19.45 und Mitternacht gesperrt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rüdersdorf abgeleitet und im Zuge der ausgeschilderten Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Erkner geführt, hieß es.

Wegen Rasern droht Vollsperrung

Erst vor wenigen Tagen hatte die Autobahnmeisterei an die Vernunft der Autofahrer appelliert und um die Einhaltung des Tempolimits gebeten. Durch Raser könne die Behelfsbrücke so beschädigt werden, dass die viel befahrene Autobahnbrücke für Monate voll gesperrt werden müsse.

Die Behebung des Brandschadens wird nach Einschätzung der Autobahnmeisterei mehrere Monate in Anspruch nehmen und weiterhin für ein striktes Tempolimit von 20 km/h sorgen.

