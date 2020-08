Potsdam

Elisabeth Berner, Doris Meinke und Astrid Flügge vom Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg haben jetzt die erste „ Brannenborch Plattfibel“ herausgegeben und offiziell im Landtag überreicht. Die Journalistin und Radioautorin Astrid Flügge erklärt, warum das Platt im Schulunterricht wieder eine Rolle spielen sollte.

Frau Flügge, wenn ich Sie bitten würde, mich auf Platt zu begrüßen, was würden Sie dann sagen?

Astrid Flügge: Goden Dag ook, leever Herr Brun, dat se nu in Brannenborch tohuus sünd. Bi uns rädn wi Platt. Nich överall, awer in Noordn in Prignitz un Uckermark.

Vielen Dank, das klingt schon einmal sehr gut. Jetzt wollen Sie genau diese Sprache mittels einer Schulfibel vermitteln. Warum ist Ihnen das Plattdeutsche für die Region so wichtig?

Brandenburg hatte ursprünglich eine große niederdeutsche Zone im ländlichen Bereich. Industrialisierung und gesellschaftliche Umbrüche haben sich aber auch hier ausgewirkt. Inzwischen wird nicht mehr wie früher üblich in den Familien Plattdeutsch gesprochen. Gerade darum muss man einen Weg finden, diese Sprache weiter zu geben. Da sind wir nicht alleine, das betrifft auch Mecklenburg, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, wo Niederdeutsch ebenfalls beheimatet ist. Wenn man heute noch Minderheiten- oder Regionalsprachen erhalten will, muss man das in der Schule machen. Platt oder Niederdeutsch ist schließlich eine eigene Sprache, könnte also durchaus eine Erste Fremdsprache für Brandenburger Kinder sein. Im Land gibt es aber keine Materialien für den Plattdeutsch-Unterricht. Deshalb haben wir vom Verein für Niederdeutsch in Brandenburg an einer Plattfibel gearbeitet. Solche Fibeln gibt es zwar schon in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, aber die sind hier nicht so ohne Weiteres einsetzbar, weil die Sprache regional viele Varianten hat.

Was war da Ihre Konsequenz?

Wir haben speziell eine Fibel für den Brandenburger Norden erarbeitet, also für die Uckermark und die Prignitz. Stützen konnten wir uns dabei auf eine Uckermärkische Fibel aus den 90er-Jahren und auf die Sachsen-Anhaltinisches Schulbuch. Hiervon gab es einige Übersetzungen ins Brandenburgische Platt, die wir erweitert haben. Hinzu kamen uckermärkische Texte. Letztlich ist ein völlig neues Lehrbuch für Schüler der dritten und vierten Klasse entwickelt worden. Mit dem können Lehrer und Schüler nun arbeiten. Dabei kam es uns auf eine gewisse Lernstruktur an, damit am Ende ein praktikabler Grundwortschatz da ist.

Wie lange hat diese Arbeit gedauert?

Einige Jahre. Schon 2017 haben wir losgelegt, 2019 bekamen wir dann für Druck und Gestaltung eine Förderung vom Land, sodass wir jetzt tatsächlich das Buch in Händen halten. Ursprünglich wollten wir eine Fibel in 2 Varianten schreiben. Also hat der Wittstocker Stammtisch mit Prignitzer Texten angefangen. Diese haben wir ins Uckermärkische übertragen. Umgekehrt ist es mit den Uckermärkischen Texten passiert. Letztlich haben wir festgestellt, dass es viele Gemeinsamkeiten und nur wenige wirkliche Unterschiede gibt. Ein Buch passt also für beide Regionen – mit den entsprechenden Abweichungen, die farblich abgehoben sind. Die zehn Kapitel unseres Buches wurden völlig neu aufgebaut. In ihnen geht es um alltägliche Lebensbereiche wie Familie, Zuhause, Jahresverlauf, so dass man auf einen guten Grundwortschatz kommt. Hinzu kommt ein Grammatikteil, den Elisabeth Berner von der Uni Potsdam beigesteuert hat und eine Sammlung mit Gedichten, Liedern und Geschichten aus beiden Regionen.

Das Buch ist auch sehr schön illustriert.

Wir haben mit dem Fachbereich Design der Fachhochschule Potsdam zusammengearbeitet. Die Dozentin für Typografie Katrin Holst hatte dafür eine Semesterarbeit angeregt. Unter den sieben Vorschlägen setzte sich dann die Studentin Johanna Frase mit ihrem Design durch. Gestaltung und inhaltliche Arbeit liefen dann praktisch parallel.

Und wer soll jetzt mit diesem Lehrbuch unterrichten?

Wir haben ein Modellprojekt in Prenzlau laufen. Dort ist das Platt noch so lebendig, dass es auch in den Schulen angenommen wurde. Unsere Ko-Autorin Doris Meinke hat dort schon an mehreren Grundschulen Erfahrung mit dem Plattdeutsch-Unterricht gesammelt. Sie macht das begleitend zu den anderen Fächern. Sie geht zum Beispiel in die Musikstunde, in den Mathematik- oder in den Deutschunterricht und unterrichtet dann mal die Sachen eine Stunde lang auf Platt. Mit der Fibel können wir das jetzt noch besser strukturieren. Jetzt können auch andere Lehrer nach dem Unterricht mit Hilfe des Buches selbständig eine Stunde gestalten.

Reguläres Schulfach ist Plattdeutsch aber nicht.

Nein, natürlich ist Plattdeutsch noch kein offizielles Unterrichtsfach in Brandenburg. Es wird mittelfristig eher außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden, obwohl wir uns als Verein für Niederdeutsch natürlich mehr wünschen. Inzwischen wurden in der Uckermark aber auch schon erste Grundschullehrer von Frau Meinke geschult. Jetzt haben wir zumindest die Fibel in der Hand, so dass wir diese Arbeit noch ausweiten können. Außerdem gibt es bereits ein plattdeutsches Arbeitsheft, in das Kinder hineinschreiben können. Insofern bauen wir schon peu à peu ein eigenes Programm zum Erlernen der Sprache auf. Aber von Mecklenburg-Vorpommern, wo sechs Schulen ein plattdeutsches Abitur anbieten, sind wir noch meilenweit entfernt.

Heutzutage dürfte es für die meisten überraschend sein, dass Platt in Brandenburg überhaupt mal verbreitet war. Wie kommt es da hin?

Es war historisch schon immer da. Die sogenannte Benrather Linie, die sprachgeschichtlich das Mitteldeutsche vom Niederdeutschen trennt, läuft praktisch mitten durch Brandenburg hindurch. Es ist nur verdrängt worden von großen Ballungszentren wie Berlin. In dieser großen Industriemetropole kamen eben viele Kulturen zusammen –und das Platt zog sich aufs Land zurück. Dort ist es zum Teil heute noch im Gebrauch. Aber nach dem Krieg kamen dann auch viele Umsiedler und Flüchtlinge, während Alteingesessene das Land verließen. So kamen die dörflichen Strukturen durcheinander und mit ihnen das Platt abhanden. Es gab aber schon in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts Bestrebungen, sich wieder stärker auf die heimische Regionalsprache zu besinnen. Daran knüpfen wir als Verein an – und die Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen unterstützt uns ja auch im Vorhaben, dieses immaterielle Kulturerbe zu wahren.

Bis wann sprach man denn noch in Brandenburg überwiegend Platt?

Noch bis in die 50er-Jahre. Ich selbst habe das auf dem Land noch sehr stark erlebt. Die wirtschaftlichen Veränderungen und die Modernisierung haben dann aber ziemlichen Druck auf die Sprecher ausgeübt. Es gab immer die Vorstellung, es würde dem hochdeutschen Ausdruck schaden, wenn die Kinder Platt lernen. Das galt im Westen wie im Osten. Wir als Verein würden uns freuen, wenn eine Generation nachwachsen würde, die es schätzt, diese bildreiche einfache Sprache zu sprechen. Wer Plattdeutsch erst einmal für sich entdeckt hat, wird es lieben.

Wieviele Plattsprecher gibt es derzeit noch?

Ich schätze mal, dass es wenige Tausend gibt. Genauer lässt es sich leider nicht sagen. In den dörflichen Regionen der Uckermark und der Prignitz ist es noch relativ stark verbreitet. Dann gibt es einzelne Gemeinden, zum Beispiel in Lunow im Kreis Barnim wo ein eigens Platt gepflegt wird. Flämingisch ist eine weitere Variante des Platt, das einzelnen Familien im Raum Jüterbog und Baruth weiterlebt.

Wird das Platt dank Ihres Einsatzes wieder zur normalen Gebrauchssprache heranwachsen?

Als Gebrauchssprache wird es schwierig, weil die Menschen ja in der Regel nicht mehr in ihren dörflichen Strukturen vor Ort arbeiten. Auch die Kinder sind nicht mehr nur zu Hause und die Familien nicht mehr originär nur aus einer Region. Aber wir können es schaffen, in den Regionen, wo es jetzt noch zu Hause ist, eine stabile Sprechergruppe zu erhalten. Für die Prignitz und die Uckermark bin ich ganz optimistisch, dass dort das Platt weiterhin lebendig bleibt.

Von Rüdiger Braun