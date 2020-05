Auch die Stunde der Blaumeisen

Potsdam

Die Coronakrise könnte sich auf die „Stunde der Gartenvögel“ in diesem Frühjahr sogar ziemlich günstig auswirken. „Die Leute sind ja jetzt mehr zu Hause und nehmen die Natur in ihrer Umgebung viel mehr wahr“, sagt die Sprecherin des Nabu-Brandenburg, Heidrun Schöning. Das ist nicht einfach nur ein Bauchgefühl. Bundesweit gebe es derzeit viel mehr Anrufe über die Hotline der Naturschutzorganisation. „Die Leute fragen zum Beispiel: Was ist denn das für ein Vogel“, berichtet Schöning. „Da hoffen wir natürlich, dass auch die Beteiligung an unserer Aktion weiter steigt.“

Viele Brandenburger machen mit

Bundesweit ruft der Nabu Naturfreunde dazu auf, an diesem Wochenende vom Freitag, 8. Mai, bis einschließlich Sonntag, 10. Mai, eine Stunde lang Vögel im eigenen Garten oder im nahe gelegenen Park zu zählen und dann zu melden. Die beliebte Aktion finden dieses Jahr schon zum 16. Mal statt. Die Beteiligung stieg im Schnitt von Jahr zu Jahr. So haben im vergangenen Jahr 3781 brandenburgische Vogelfreunde mitgezählt und dem Nabu insgesamt 83970 entdeckte Vögel gemeldet. Unumschränkter Spitzenreiter war mit gut 15000 gesichteten Exemplaren der Haussperling. Darauf folgten – mit jeweils höchstens 7500 Exemplaren – der Star, der Feldsperling, die Amsel und die Kohlmeise.

Den Meisen, allerdings eher den Blaumeisen, gilt bei der Zählung in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk. Blaumeisen werden seit dem Frühjahr von einer bakteriellen Erkrankungen hingerafft. Erste Fälle wurden ab dem 11. März aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen bekannt. Die Vögel werden vom Bakterium Suttonella ornithocola befallen, das bei ihnen eine Lungenentzündung verursacht und sie schließlich tötet. Vereinzelt fallen dem Erreger auch Kohlmeisen zum Opfer. Das Zentrum der Erkrankung sind Rheinland-Pfalz und Hessen, aber auch aus dem Norden Brandenburgs wurden schon zahlreiche Fälle gemeldet.

Futterstellen verbreiten die Meisenkrankheit

„Die Leute sollten auch darauf achten, ob sie vielleicht apathische Meisen sehen“, sagt Schöning. Die kranken Tiere sind relativ leicht zu erkennen. Sie reagieren kaum noch auf ihre Umwelt, sitzen apathisch und aufgeplustert da und sperren ihre Schnäbel unter Atemnot auf. Sollte man solche Vögel an der eigenen Futterstelle erblicken, wäre auch zu überlegen, so Schöning, die Fütterung zumindest vorübergehend einzustellen. Verschmutzte Futterstellen gelten als Verbreitungsherde der Infektion.

Aber nicht nur die erkrankten Blaumeisen bereiten den Naturschützern Sorge. „Wir hoffen natürlich auch, dass zum Beispiel bei den Grünfinken und auch bei den Mehl- und Rauchschwalben der Negativtrend gestoppt wird“, sagt Schöning. Vergangenes Jahr waren nur 2166 Grünfinken in Brandenburg gezählt worden. Das waren 12 Prozent weniger als noch 2018. Um 35 Prozent abgenommen hatte die Anzahl der gezählten Rauchschwalben. Auch viel weniger Mauersegler und Feldlerchen waren vergangenes Jahr gezählt worden. Die Abnahme früher eigentlich sehr zahlreicher Vogelarten ist ein generelles Problem, das schon seit Jahren bekannt ist. Als ein wichtiger Grund gilt das Insektensterben. Insekten sind vor allem für Jungtiere eine wichtige Nahrungsquelle.

Die Spielregeln sind einfach

Deshalb sind auch die jährlichen Vogelzählaktionen des Nabu so wichtig. Die Spielregeln der „Stunde der Gartenvögel“ sind dabei ziemlich einfach. Man beobachtet eine Stunde lang einen von Vögeln aufgesuchten Ort und zählt wie viele Vögel einer Art man entdeckt. Als Endergebnis gibt man jeweils nur die höchste Zahl der Vögel einer Art an, die man in einem Moment zugleich gesehen hat. Dadurch wird verhindert, dass man nicht zehnmal die eine gleiche Amsel zählt, die immer wieder im Garten auftaucht. Kleinere Fehler wie das Verwechseln von Arten gleichen sich durch die Masse an bundesweit zählenden Vogelfreunden statistisch wieder aus. Die Ergebnisse können online, telefonisch oder postalisch gemeldet werden. Am einfachsten ist es mit der Nabu-Vogelapp. Die hilft den Mitmachenden auch mit Bestimmungstipps.

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/

Von Rüdiger Braun