Nach Aufhebung des Rodungsstopps für Tesla: Am Ende nur Verlierer

Potsdam

Man konnte den kollektiven Seufzer der Erleichterung im Brandenburger Wirtschaftsministerium förmlich hören, als das Oberverwaltungsgericht am späten Donnerstagabend seine Entscheidung kund tat: Tesla darf weiterarbeiten und seine schweren Maschinen zum Fällen der Bäume im Grünheider Wald wieder anschmeißen. Die Beschwerde der Umweltschützer von der Grünen Liga und des Artenschutzvereins aus Bayern sind abgewiesen. Alles wird gut, so scheint es.

Doch auch wenn der schlimmste Fall eines langen Rodungsstopps abgewendet und das Risiko eines möglichen Rückzugs des Elektroautobauers wieder minimiert ist – am Ende hat diese Klage vor allem Verlierer produziert.

Eindruck deutschen Querulantentums bleibt

Auf der einen Seite bleibt der internationale Eindruck des deutschen Querulantentums. Vom juristischen Protest der Umweltverbände berichtete unter anderem der britische Guardian oder die South China Morning Post aus Hongkong. Die New York Times schrieb vor einer Woche von einem „Sieg lokaler Umweltaktivisten“. Trotz der schnellen Aufhebung des am Ende nur kurzfristigen Rodungsstopps: Dem Bild Deutschlands als Standort für künftige Ansiedlungen hat die Klage gegen die Abholzung eines eher minderwertigen Gehölzes kaum gut getan.

Aber auch die Umweltverbände haben sich keinen Gefallen getan. Sie bleiben nicht nur auf den juristischen Kosten in Höhe von rund 7500 Euro sitzen. Sie haben vor allem Sympathien verspielt. Es braucht schon Einiges, damit sich mehrere Grünenpolitiker so eindeutig wie in den vergangenen Tagen gegen das Handeln von Umweltschutzverbänden aussprechen.

Grüne Liga protestiert intern gegen Klage

Nun muss öffentlicher Zuspruch kein Kriterium für die Angemessenheit einer Klage sein. Aber wenn selbst Mitgliedsgruppen der Grünen Liga wie die Umweltgruppe Cottbus intern gegen die Klage protestieren, war die gesamte Aktion wohl keine wirklich gute Idee.

Lesen Sie auch: Zu Besuch in Grünheide: Hier will Tesla seine Fabrik bauen

Nach Fällerlaubnis: Umweltschützer besetzen erneut Bäume in Grünheide

Von Ansgar Nehls