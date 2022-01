Potsdam

Der Aufschrei war groß und hat den Reitsport auch in Brandenburg und Berlin erschüttert. Olympiasieger Ludger Beerbaum soll beim Training mit einem seiner Pferde die unerlaubte Methode des Barrens angewendet haben. Videoaufnahmen, die der Privatsender RTL unlängst veröffentlichte, sollen das nahelegen. Diese nimmt nun auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) genau unter die Lupe, um den Fall aufzuklären.

Das sei eine „sensible und schwierige Aufgabe“, glaubt Peter Fröhlich. Der Geschäftsführer des Landesverbands Pferdesport Berlin-Brandenburg (LPBB) wünscht sich wie viele Reitsportler der Region eine „klare Entscheidung“.

Fälle, in denen die verbotene Technik in Brandenburg zum Einsatz gekommen ist, seien ihm nicht bekannt, sagt Fröhlich. „Gott sei Dank“, fügt er hinzu. „Würde es das geben, wäre doch das eine oder andere schon mal durchgesickert.“ Der Verband stelle den Tierschutz immer wieder in den Vordergrund, auch in der Trainerausbildung.

Die Grenze zwischen „Barren“ und „Touchieren“ ist fließend

Funktionär Fröhlich verweist auf die fließende Grenze zwischen dem verbotenen Barren und dem erlaubten Touchieren. Sie wurde gezogen, als 1990 Pferdemogul Paul Schockemöhle mit ähnlichen Szenen für einen Skandal sorgte wie jetzt Beerbaum.

RTL hatte am 11. Januar mit verdeckter Kamera aufgenommene Videos gezeigt, in denen Beerbaums Springpferde angeblich gebarrt werden. Dabei wurde den Tieren beim Sprung über ein Hindernis eine Vierkantstange gegen die Vorderbeine geschlagen. Durch das Barren sollen Pferde dazu gebracht werden, ihre Beine stärker anzuziehen und damit höher zu springen. Das ist verboten, weil es den Tieren Schmerzen verursacht.

Erlaubt ist hingegen die Praxis des sogenannten Touchierens. „Beim Touchieren handelt es sich um ein fachgerechtes Sensibilisieren des Pferdes durch gezieltes Berühren der Pferdebeine im Sprungablauf“, heißt es in den Richtlinien der FN.

Demnach darf die Touchierstange nicht schwerer als zwei Kilogramm sein. Sie muss rund, mit glatter Oberfläche, aber nicht aus Metall sein. Und es darf keine Ausholbewegung in Richtung der Beine stattfinden.

„Ehrlich gesagt gibt es nicht mal einen Hinweis, dass diese Methode hier jemand auf die erlaubte Weise anwendet“, so Fröhlich. Er hält sowohl Barren als auch Touchieren für ein „Relikt aus älteren Zeiten“.

Peta hat Ludger Beerbaum wegen Tierquälerei angezeigt

Von konkreten Fällen unerlaubten Springtrainings kann auch Rico Lange nicht berichten. Der Vorsitzende des Tierschutzverbandes Brandenburg genießt diese Erkenntnis aber mit Vorsicht. „Solche Verstöße kommen ja oft nicht zum Vorschein, Trainingsmethoden bekommt man selten mit“, sagt er. Dann sei es ein gutes Signal, wenn Missstände wie jetzt im Fall Beerbaum an die Öffentlichkeit gerieten. Das sensibilisiere die Menschen für das Problem.

Die Tierschutzorganisation Peta, die inzwischen sogar Strafanzeige gegen Springreiter Beerbaum erstattet hat, geht noch weiter. Peta-Referent Peter Höffken fordert in einer Stellungnahme der Organisation: „Die Vorfälle bei Ludger Beerbaum und bei den Olympischen Spielen in Tokio sowie viele weitere Misshandlungs- und Dopingskandale machen deutlich, dass die Nutzung von Pferden als ‚Sportgeräte‘ gänzlich abgeschafft werden muss.“

„Diese Pauschalisierung ist eigentlich das größte Problem“, findet Peter Fröhlich und spricht von einem „Generalverdacht“. Jede negative Schlagzeile, ob berechtigt oder nicht, sorge im gesamten Reitsport für einen Imageschaden. „Irgendwas bleibt immer hängen“, so der LPBB-Geschäftsführer.

Für Olympia werden Pferde um den halben Globus gekarrt

Tierschützer Rico Lange plädiert für eine differenzierte Sichtweise. Ländliche Reitturniere unter Einhaltung des Tierschutzes seien weniger das Problem. Aber was, wenn Pferde wie bei Olympia für Wettkämpfe um den halben Globus gekarrt werden? „Wenn man Erfolg haben will, muss man irgendwie hervorstechen. Je mehr Zuschauer dabei sind, je mehr Präsenz, umso wichtiger wird das. Die Frage ist, zu welchen Mitteln greift man dann“, fragt Lange.

Es sei schwer, eine Grenze zu ziehen. Ganz allgemein zählen Pferde zu den Tieren, zu denen dem Landestierschutzverband und den örtlichen Tierschutzvereinen die meisten Missstände gemeldet werden. Dabei gehe es aber weniger um Trainingspraktiken als um die angemessene Haltung der Tiere.

Dr. Michael Köhler aus Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) ist Fachtierarzt für Pferde und Chirurgie. Als anerkannter Veterinär des Pferdesport-Weltverbandes FEI ist er nicht nur auf regionaler und nationaler Ebene bei Reitturnieren dabei, sondern auch bei internationalen Events. Seit der Barr-Affäre um Schockemöhle sei ein Tierarzt am Turnierplatz Pflicht – im Verbandsgebiet Berlin-Brandenburg gebe es da keine Ausnahme, sagt er. „Wir haben das Privileg, unseren Sport mit Tieren ausüben zu dürfen, und haben dabei eine große Verantwortungspflicht gegenüber den Pferden“, so Köhler.

Pferde-Arzt Köhler: Kontrollen bei Wettkämpfen sind engmaschig

Man könne zwar nicht jeden Stall kontrollieren, aber im Wettkampfbereich sei das Kontrollnetz schon sehr engmaschig, versichert der renommierte Veterinär, der auch Tierschutzbeauftragter im LPBB ist. „Nicht, weil wir zu viele schwarze Schafe haben, sondern weil wir sie gar nicht erst haben wollen“, sagt er. Umso schlechter sei die Stimmung in der Szene nach den Barr-Vorwürfen gegen Beerbaum. „Da wird schnell der gesamte Reitsport in Verruf gebracht.“

Das komplette Verbot des umstrittenen Touchierens könnte aus Sicht von Peter Fröhlich ein Ausweg sein. „Ich glaube, dass es ein Auslaufmodell ist. Es ist vielleicht an der Zeit, zu sagen: Das ist nicht mehr angesagt, nicht mehr gesellschaftsfähig“, sagt er. Auch, weil es nach neueren Erkenntnissen der Verhaltensforschung von Pferden mehr Schaden als Nutzen bringt. „Das Pferd könnte eher verschreckt und ängstlich reagieren.“

Das sei auch der Tenor, den er in Gesprächen mit Reitern und Trainern wahrgenommen habe. „Es würde keinen großen Aufschrei geben, wenn man es komplett aus dem Katalog streichen würde.“ Speziell das Springreiten könnte womöglich sogar an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz gewinnen, so der Funktionär. „Und die brauchen wir – gerade bei dem Gegenwind, den der Sport aktuell erfährt.“

Von Christoph Brandhorst