Nach Brand in Moria: Brandenburger Politiker kritisieren Seehofer

Nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos fordern Politiker aus Brandenburg die Aufnahme von Geflüchteten aus dem in großen Teilen zerstörten Lager. Zudem wurde Kritik an der Politik von Innenminister Horst Seehofer laut, dem vorgeworfen wird, eine Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern zu blockieren.

Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), sagt am Mittwoch in der Sitzung des Innenausschusses des Landtages: „Das Lager Moria steht lichterloh in Flammen. Das ist etwas, was mich als Integrationsministerin beunruhigt und entsetzt. Ich hoffe, dass die Bundesregierung nun endlich den Weg frei macht, dass wir bei der Evakuierung der Menschen helfen können.“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) forderte die Bundesregierung zum sofortigen Handeln auf. Man müsse den Menschen aus dem Lager „zügig eine sichere Zuflucht geben“, so Schubert am Mittwoch in Potsdam: „Jetzt bleibt keine Zeit, es braucht eine sofortige Verteilung.“ Schubert rief die Bundesregierung dazu auf, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um die seit Jahren offene Verteilungsfrage von Geflüchteten endlich zu lösen, notfalls ohne einen Konsens aller Mitgliedsstaaten.

Stübgen : „ Griechenland ist verantwortlich“

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) reagierte am Mittwoch zurückhaltend auf die Forderungen, Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. „Zunächst ist Griechenland verantwortlich“, sagte der Minister. Das Land sei im Stande, adäquate Unterkünfte auf dem Festland bereitzustellen. Ihm sei klar, dass dies schwierig sei, jedoch sei „ Griechenland kein Drittweltland“, sagte der Christdemokrat im Innenausschuss.

Stübgen wies auf bestehende und angekündigte Aufnahmeprogramme in Brandenburg hin. So sei beschlossen, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Außerdem habe der Landtag die zusätzliche Unterbringung von 200 Flüchtlingen beschlossen – das Sozialministerium erarbeite gerade die Details. Ob zusätzliche Aufnahmeprogramme dazu kämen, könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, so Stübgen.

Brand in Moria: die rund 12.000 Bewohner wurden evakuiert oder flüchteten in die umliegenden Berge. Quelle: Panagiotis Balaskas/dpa

Scharfe Kritik kommt von der Linken. Die innenpolitische Sprecherin Andrea Johlige warf der EU und der Bundesregierung vor, sie hätten Griechenland in der Flüchtlingspolitik im Stich gelassen. Johlige wörtlich: „Es ist ein humanitäres Verbrechen, das die EU und Deutschland den Menschen angetan haben.“ Der Winter stehe vor der Tür. Es reiche nicht, „im Oktober ein paar Kinder herzuholen und sich auf die Schulter zu klopfen.“ 13.000 Menschen seien jetzt akut „ohne Zelt“, sagte die Linken-Abgeordnete.

Das wiederum brachte den Innenminister auf. „Ich muss heftig widersprechen, wenn Sie die EU und die Bundesregierung als Verbrecher bezeichnen“, sagte Stübgen. Er empfehle der Abgeordneten, solche Äußerungen nicht öffentlich zu tätigen. „Wir bekennen und zu einer humanitären Flüchtlings-Aufnahme und helfen, wo wir können“, betonte Stübgen.

Schäffer : „ Moria ist ein Armutszeugnis für Europa .“

Die Landesvorsitzende der Grünen, Julia Schmidt, schrieb bei Twitter: „ Moria brennt. Es ist grausam und unerträglich. Die Politik in Deutschland und Europa hat versagt. Diese humanitäre Katastrophe war absehbar und wäre vermeidbar gewesen. Wir könnten die Menschen retten, viele Länder und Kommunen sind bereit Menschen aufzunehmen.“

Ihre Parteikollegin und asylpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Marie Schäffer, sagte: „Der Brand ist ein weiterer Tropfen in einem Fass, das schon lange überlauft: Die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern ist bekanntermaßen katastrophal und hat sich angesichts der Corona-Pandemie weiter zugespitzt. Die Existenz der Lager sei ein Armutszeugnis für Europa. „ Brandenburg wäre bereit, Geflüchtete aufzunehmen – zahlreiche Kommunen haben bereits deutlich gemacht, dass sie gerne einen Beitrag leisten würden.“

Schieske : „Flüchtlinge haben kein Recht, in Brandenburg zu sein“

Der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Björn Lüttmann forderte die Auflösung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln: „Die aktuelle Lage zeigt noch einmal, dass diese Lager aufgelöst und die Menschen sicher und menschenwürdig untergebracht werden müssen. Ganz Europa ist gefragt.“ Brandenburg beteilige sich bereits an der Aufnahme schwer kranker Kinder und deren Familien aus Lagern auf griechischen Inseln, so Lüttmann. „Die Bundesländer, auch Brandenburg, sind bereit, den dazu nötigen Beitrag zu leisten. Der Bundesinnenminister muss das endlich ermöglichen.“

Die Landesvorsitzenden der Linken, Anja Mayer und Katharina Slanina, forderten die Landesregierung auf, sich beim Bund für die Aufnahme von Geflüchteten aus Moria stark zu machen. Sie kritisierten die „Blockadehaltung“ von Innenminister Seehofer ( CSU) und anderen europäischen Regierungen als „zynisch und unmenschlich“. Zahlreiche Kommunen in Brandenburg hätten sich dazu bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen, während Seehofer sie daran hindere, so die beiden Politikerinnen.

Der migrationspolitische Sprecher der Brandenburger AfD-Fraktion, Volker Nothig, bedauerte den Brand in Moria. Er forderte den Betroffenen schnell Hilfe zukommen zu lassen und „Ausweichunterkünfte in unmittelbarer Nähe zu bieten“. Die Katastrophe der vergangenen Nacht zeige, dass eine „unverantwortliche und fehlgeleitete Flüchtlingspolitik kulturelle und humane Konflikte“ mit sich bringe. „Protagonisten der Flüchtlingsindustrie“ würden das Elend der Flüchtlinge für ihre „weltanschaulichen Scharmützel“ in Kauf nehmen, so Nothig. Er forderte, Geflüchteten im Umfeld ihrer Heimatländer zu helfen. Der AfD-Abgeordnete Lars Schieske befand in der Sitzung des Innenausschusses am Mittwoch, die Moria-Bewohner hätten „kein Recht in Brandenburg zu sein“.

Corona-Quarantäne im Lager führte zu Unruhen

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Kathrin Dannenberg, hatte in einer Videobotschaft auf Twitter bereits im März vor katastrophalen Zuständen in dem Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel gewarnt, sollte es dort zu einem Corona-Ausbruch kommen.

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) und ehemalige Landtagsabgeordnete René Wilke ( Die Linke) sagte: „Die dramatische Situation in Moria berührt mich tief. Es ist höchste Zeit, den Menschen dort zu helfen, nicht erst seit heute.“ Frankfurt (Oder) sei offen für Anfragen zur Unterbringung seitens des Bundes. Wilke war neben Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert einer von sieben Oberbürgermeistern, die von der Bundesregierung forderten, Geflüchtete auf freiwilliger Basis unterzubringen.

In der Nacht zu Mittwoch waren in dem völlig überfüllten Lager mehrere Feuer ausgebrochen und hatten sich in dem Camp ausgebreitet. Das Feuer, angefacht von Winden von bis zu 70 Stundenkilometer wütete bis in die Morgenstunden. Die rund 12.000 Bewohner flüchteten sich in die umliegenden Berge. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor.

Die griechischen Behörden hatten bereits in der Nacht begonnen, das Lager zu evakuieren. Am Mittwochmorgen brachten sie den Brand unter Kontrolle. Rund ein Drittel von Moria sei abgebrannt, betroffen sei unter anderem das Zentrallager, schrieb der Geschäftsführer der Organisation Wadi, Thomas Osten Sacken, am Mittwochmorgen auf Facebook. Auf den von ihm veröffentlichten Bildern waren zerstörte Notunterkünfte und qualmende Flächen zu sehen. Es sei „ein Alptraum, für den es kaum Worte gibt“.

Dem Brand waren Proteste von Geflüchteten gegen ihre inhumane Unterbringung und Versorgung sowie gegen unzureichende Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19 vorausgegangen. Seit dem ersten offiziellen Corona-Fall Anfang September war die Zahl der bestätigten Fälle auf 35 angestiegen.

Von Feliks Todtmann