Im Landtag von Brandenburg wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung als Schutz vor Corona verschärft. Eine strenge Maskenpflicht soll künftig in allen Räumen gelten, auch im Plenarsaal des Landtags. Das kündigte Parlamentspräsidentin Ulrike Liedtke an. „Diese Regelung soll bereits bei den Plenarsitzungen in der kommenden Woche gelten“, sagte die Landtagspräsidentin der MAZ auf Anfrage.

Bisher gibt es lediglich auf den Fluren, in der Lobby und in Fahrstühlen eine Maskenpflicht. Die neue Regel zielt auf ein generelles Tragen der Maske „in Bewegung“. Beim Sitzen und am Rednerpult ist sie indes nicht nötig. Betroffen sind gleichermaßen Abgeordnete und deren Mitarbeiter, Beschäftigte des Landtags und Besucher.

Anlass für den Schritt der Präsidentin ist der erste Corona-Fall im Landtag. Ein Fraktionsmitarbeiter der AfD hatte sich mit dem Covid-19-Virus infiziert. Dazu kommt die laxe Haltung der AfD-Abgeordneten und Mitarbeiter der Fraktion, die das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes kategorisch ablehnen.

Zusammenhang mit AfD-Fall Kleinwächter im Bundestag offen

Kürzlich war auch bekannt geworden, dass sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter aus dem Kreis Dahme-Spreewald ebenfalls mit dem Virus angesteckt hatte. Ob es einen Zusammenhang mit dem Fall des Mitarbeiters im Landtag gibt, ist bislang nicht geklärt.

Nach Angaben eines Sprechers des Landtags wird nun juristisch geprüft, wie die Maskenpflicht im Landtag durchgesetzt werden kann.

Verstöße gegen die Maskenpflicht sollten aus Sicht des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Daniel Keller, streng geahndet werden. Das könne in Form eines Bußgelds erfolgen. Möglich seien aber auch der Ausschluss von Masken-Muffel von Sitzungen oder Plenardebatten. Auch das Mittel des Hausverbots sei möglich, so Keller. Darüber müsse im Landtagspräsidium beraten werden.

SPD-Politiker: „Es ist schließlich auch nicht gestattet, im Landtag zu rauchen.“

Der SPD-Politiker zog eine Parallele zum Rauchverbot in öffentlichen Räumen. „Es ist schließlich auch nicht gestattet, im Landtag zu rauchen“, sagte Keller. Die Zeit der freiwilligen Appelle, eine Maske zu tragen, müsse vorbei sein. Der Fall des AfD-Fraktionsmitarbeiters zeige, dass dieser nicht nur seine Fraktion, sondern auch Abgeordnete und Mitarbeiter anderer Fraktionen in Gefahr bringe. „Das ist nicht zu akzeptieren.“

Immer wieder beschweren sich Abgeordnete und Mitarbeiter von Fraktionen über AfD-Parlamentarier, die keine Maske tragen. Dem Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler, Jörg Arnold, ist es sogar passiert, dass ihm für seinen Hinweis ein Abgeordneter der AfD eine patzige Antwort gab. Um auf kurzem Weg in die Kantine zu kommen, durchlaufen einige AfD-Parlamentarier und Mitarbeiter regelmäßig auch den Flur der Freien Wähler. Dort sind zwar, wie Arnold berichtet, extra Schilder angebracht. Als ein Abgeordneter und ein Mitarbeiter ohne Maske auftauchte, habe er beide darauf angesprochen, so Arnold. „Sie sind nicht Gott. Und ich bin Abgeordneter des Landtags“, sei die Antwort gewesen.

Im Gegensatz zum öffentlichen Bereich im Landtag haben die Fraktionen in ihren Räumen und auf ihren Fluren das jeweilige Hausrecht. Das bedeutet, dass sich die AfD in ihren Räumlichkeiten ohne Maske bewegen können. Erst wenn sie allgemeine oder zu anderen Fraktionen gehörende Räume benutzen, müssen sie die dortigen Regeln beachten.

Von Igor Göldner