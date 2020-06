Fliegen mit Ryanair, Easyjet und Co: Das muss man jetzt beachten

Potsdam

In den kommenden Wochen wird wieder Leben in die Terminals deutscher Flughäfen kommen. Außenminister Heiko Maas wird am Mittwoch voraussichtlich offiziell die Reisewarnungen für Europa aufheben. Mehrere Fluglinien wie Easyjet, Ryanair und Eurowings kündigen die Aufnahme von Verbindungen in Ferienziele an. Doch ganz so wie in Vor-Corona-Zeiten wird das Fliegen nicht sein. An den Airports und an Bord gelten strenge Regeln.

Ankunft am Flughafen

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld herrscht weiter Maskenpflicht, außerdem gelten die üblichen Abstandsregeln. Auch wenn weniger los sein sollte als zu normalen Zeiten, heißt das nicht, dass die Abfertigung schneller geht, warnt Flughafensprecher Daniel Tolksdorf: „Wir empfehlen allen Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.“ Außerdem sollen sich die Fluggäste vor dem Abflug über die Hinweise ihrer Fluggesellschaft informieren, rät er. Zumal noch immer unklar ist, ob Tegel vorübergehend stillgelegt wird. Der Abflugort könnte sich also kurzfristig verändern. Temperaturkontrollen von Reisenden sind nicht vorgesehen. Sie könnten aber durch die zuständigen Gesundheitsämter angeordnet werden.

Check-In und Gepäckaufgabe

Prinzipiell soll die gesamte Abfertigung möglichst kontaktlos laufen. Deswegen sollen Passagiere online einchecken. Easyjet teilt mit, dass die Mitarbeiter angehalten seien, keine Passagierdokumente anzufassen. Reisende sollen also ihre Bordkarten selbst einscannen. Auch Ryanair fordert seine Kunden auf, vorab online einchecken und die Bordkarte auf das Smartphone herunterzuladen. Die Airlines bitten ihre Kunden, möglichst nur ein Handgepäckstück dabei zu haben. Aber dafür gelten für Tegel und Schönefeld sowieso strenge Regeln.

Sicherheitskontrolle

Auch Sicherheitskontrollen sollen möglichst kontaktfrei erfolgen. Auf Anforderung der Bundespolizei darf jeder Reisende in Tegel und Schönefeld derzeit nur ein Handgepäck mit sich führen, damit sich an den Sicherheitslinien keine zu langen Staus bilden. Alle Reisenden müssen sich darauf einstellen, dass sie ihre Schuhe ausziehen und in eine Wanne stellen müssen. Die Schuhe werden durchleuchtet, damit allzu enge Kontakte zwischen Sicherheitsmitarbeitern und Passagieren vermieden werden können.

Auf dem Weg zum Flugzeug

An den Berliner Flughäfen ist man bestrebt, die Flugzeuge in Terminal-Nähe zu parken, damit die Passagiere zu den Maschinen laufen können. Das ist derzeit wegen des geringen Verkehrsaufkommens noch gut möglich. Aber auf Busse als Zubringer wird man nicht verzichten können, wenn die Zahl der Passagiere und Flüge steigt.

An Bord

Airlines wie Lufthansa, Eurowings, Easyjet und Ryanair und andere verlangen von ihren Passagieren an Bord einen Mund-Nasenschutz. Das gilt natürlich auch für die Bordcrew. Bei geringer Auslastung würden die Passagiere so weiträumig wie möglich in der Kabine verteilt, erklärte die Lufthansa. Aber auch eine ausgebuchte Maschine sei unbedenklich: „Durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung besteht ein ausreichender Gesundheitsschutz.“

Bei Ryanair ist sogar der Toilettengang geregelt. Damit sich vor den Toiletten keine Schlangen bilden, sollen die Passagiere bei der Crew anzeigen, dass sie ein entsprechendes Bedürfnis haben. Sie werden dann zur Toilette begleitet, wenn sie frei ist. Ryanair fordert die Passagiere dazu auf, sich regelmäßig die Hände zu waschen und in den Flughafenterminals Handdesinfektionsmittel zu benutzen.

Bordverpflegung

Ryanair teilt mit, dass es nur ein „begrenzter Bordservice mit verpackten Snacks und Getränken angeboten“ wird, „bei dem die Bezahlung ausschließlich mit Karte möglich ist. Alle Transaktionen an Bord werden bargeldlos abgewickelt“, heißt es. Zumindest bei kürzeren Verbindungen will Easyjet keine Bordverpflegung anbieten.

Flugzeughygiene

Die Airlines haben Hygienekonzepte ausgearbeitet, die auch die Reinigung und Desinfektion von Flugzeugen umfassen. Ryanair teilt hierzu mit: „Alle Ryanair-Flugzeuge sind mit Hepa-Luftfiltern ausgestattet (ähnlich denen, die in Krankenhäusern verwendet werden), und alle Flugzeuginnenflächen werden jede Nacht mit Desinfektionsmitteln gereinigt, die über 24 Stunden lang wirksam sind.“ Die Luft in einem Flugzeug wird alle zwei bis drei Minuten komplett ausgetauscht. Laut Airbus-Chefingenieur Jean-Brice Dumont strömt die durch die Klimaanlage aufbereitete Luft in einem Flugzeug nur vertikal – von der Decke herab – und wird am Kabinenboden wieder abgesaugt. Daher sei die Wahrscheinlichkeit, dass Viren horizontal zum Sitznachbar geblasen werden, äußerst gering. „Die Luft im Flugzeug ist bei der Landung sauberer als nach dem Schließen der Türen beim Start“, erklärt Dumont unter Verweis auf die Hepa-Filter. Es gibt aber auch Kritiker, die das bezweifeln und die Fluggesellschaften auffordern, zumindest den mittleren Sitz in jeder Kolonne frei zu lassen.

Von Torsten Gellner und Thorsten Keller