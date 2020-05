Nach Corona-Lockerungen: Diese Einrichtungen öffnen wieder

Potsdam

Die Eindämmungsverordnung hat im Land Brandenburg dazu geführt, dass die Ausbreitung des Coronavirus gebremst werden konnte. Zuletzt meldete das Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden nur noch wenige Neuinfektionen.

Dieser Erfolg führt nun Stück für Stück dazu, dass Einschränkungen aufgehoben werden. So dürfen etwa fast alle Geschäfte wieder öffnen, solange sie eine Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern haben oder sich entsprechend einschränken.

Und auch Betreiber von Gastronomie, Tourismus- und Kulturbetrieben sowie anderen Einrichtungen drängen zunehmend darauf, wieder Gäste empfangen zu dürfen. Das ist bereits möglich:

Potsdam

Acht Wochen war die Claude-Monet-Ausstellung im Barberini in Potsdam wegen Corona geschlossen. Nun öffnet das Potsdamer Museum wieder – mit Einschränkungen.

Teltow-Fläming

Mit ausgefallenen Ideen und viel Abstand starten die Bibliotheken in Teltow-Fläming nach der Coronapause wieder. In Ludwigsfelde gibt es Bücher vorerst nur am Fenster. In Luckenwalde müssen die Medien sogar in Quarantäne.

Oberhavel

Der Schlosspark in Oranienburg ist bereits seit dem 24. April wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Inzwischen haben die Verantwortlichen eine erste Bilanz gezogen.

Wochenlang war die Oranienburger Tourismusinformation wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus geschlossen. Am Donnerstag, 7. Mai, kann sie wieder öffnen.

In Kremmen sind Stadtbibliothek und das Tourismusbüro zu ihren regulären Öffnungszeiten wieder für Gäste zugänglich. Die Ortsteilbibliothek Staffelte ist voraussichtlich ab dem 11. Mai wieder geöffnet.

Ostprignitz-Ruppin

Tierpark Kunsterspring ist seit dem 22. April wieder geöffnet–mit Ausnahme des Spielplatzes. Dieser bleibt – gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes – noch gesperrt.

Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau-Altfriesack zeigt preußische Geschichte und zurzeit die Sonderschau „Wilde Heimat Brandenburg“ mit Naturfotografien von Anke Kneifel. Das Museum hat bereits seit dem 22. April wieder geöffnet. Das Museum Neuruppin hat seit dem 30. April wieder für Besucher zugänglich.

Das Schloss Rheinsberg im Herzen der Stadt öffnet am 12. Mai wieder seine Pforten für Besucher. Auch das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss öffnet an diesem Tag wieder.

Das Wegemuseum in Wusterhausen ist seit dem 5 Mai wieder für Besucher geöffnet, allerdings zunächst nur auf Anfrage per Telefon (Tel. 033979/8776) oder E-Mail (tourismusbuero@wusterhausen.de).

Prignitz

Seit dem 22. April dürfen Tierparks offiziell wieder öffnen. Der Perleberger Tierpark hat diese Gelegenheit sofort genutzt uns ist seither wieder für Besucher zugänglich.

Das Modemuseum und das Schlossmuseum in Meyenburg sind seit dem 1. Mai wieder offen. Aber zunächst erst mal nur freitags bis sonntags. Das Schloss-Museum in Wolfshagen ist bereits seit dem 22. April wieder geöffnet.

Die Museumsfabrik in Pritzwalk ist seit dem 28. April wieder geöffnet. Das Stadtmuseum „Alte Burg“ in Wittenberge ist seit dem 4. Mai wieder geöffnet. Das Perleberger Stadtmuseum ist ebenfalls wieder zugänglich.

Berlin

Berlins berühmte staatliche Museen stehen vor einer langsamen Wiedereröffnung in der Corona-Krise. Die ersten Häuser wollen am 12. Mai ihre Türen für Besucherinnen und Besucher vorsichtig wieder aufschließen. Auf der Museumsinsel werden zunächst die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamon-Panorama einen lange Zeit verschlossenen Blick auf ihre Ausstellungen erlauben.

Am Kulturforum sperrt die Gemäldesammlung wieder auf, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag mitteilten. Dort soll außerdem die Ausstellung „Pop on Paper“ mit Arbeiten von Warhol bis Lichtenstein zu sehen sein. Die Museen waren wegen der Pandemie seit dem 14. März geschlossen.

