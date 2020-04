Potsdam

Viele Einzelhändler haben einen harten Monat durchgemacht, ehe sie am Mittwoch ihre Geschäfte wieder öffnen durften. Bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ist das in Brandenburg erlaubt. Auch gelten die einschlägigen Abstandsregeln und von Montag an auch eine Maskenpflicht.

Wo kann ich nun wieder einlaufen? Die MAZ gibt einen Überblick aus den Regionen.

So ist die Lage im Landkreis Teltow-Fläming

Von MAZonline