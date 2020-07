Potsdam

Der EU-Gipfel hat sich auf den Corona-Wiederaufbauplan und den mehrjährigen Haushalt geeinigt. „Deal“ schrieb Ratspräsident Charles Michel am frühen Dienstagmorgen nach vier Tagen und Nächten von Verhandlungen in Brüssel auf Twitter. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll das Paket insgesamt rund 1,8 Billionen Euro umfassen.

Das Geld ist gedacht, um der größten Rezession der EU-Geschichte entgegenzutreten. Für einen Coronavirus-Fonds sind insgesamt 750 Milliarden Euro eingeplant, die in Form von Darlehen und Zuschüssen an die am härtesten vom Virus getroffenen Länder gehen sollen. Der EU-Haushalt umfasst gut eine Billion Euro.

Abschlussdokument enthält 650 Millionen Euro für Ostdeutschland

Im Paket enthalten sind auch 650 Millionen Euro Strukturhilfen vornehmlich für die ostdeutschen Bundesländer. Das geht aus dem Abschlussdokument der Marathonverhandlungen hervor. Dort sind unter Punkt 67 weitere Zuschüsse für die sogenannten „transitions regions“ enthalten, also die Regionen, die besonders gefördert werden sollen.

In Deutschland sind das Brandenburg und alle ostdeutschen Bundesländer mit Ausnahme von Berlin und dem Großraum Leipzig. Auch die Region Lüneburg ist als „transition region“ definiert und kann nun auf zusätzliches Geld hoffen. Das Geld ist gedacht, um „Wettbewerb, Wachstum und Jobs“ in den entsprechenden Regionen zu fördern. Ähnliche Zahlungen gibt es auch für Bulgarien, Tschechien oder Polen.

