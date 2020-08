Andreas Kalbitz parteilos, bisheriger AfD-Landes- und Fraktionschef während einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen einer Sondersitzung der Landtagsfraktion, nach der er sein Amt als Fraktionschef bis zu einer Entscheidung des Landgerichts Berlin zum Parteirauswurf durch den Bundesvorstand vorläufig ruhen lässt, Landtag Brandenburg, Potsdam, 4. August 2020. Landtag Brandenburg: Sondersitzung der AfD-Fraktion *** Andreas Kalbitz impartial, former AfD state and faction leader during a press conference on the results of a special session of the state parliamentary faction, after which he will temporarily suspend his office as faction leader until the Berlin Regional Court reaches a decision on the party expulsion by the Federal Executive Quelle: imago images/Martin Müller