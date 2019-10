Ruf nach mehr Sicherheit für jüdische Gemeinden in der Region wird lauter

Attentat von Halle - Ruf nach mehr Sicherheit für jüdische Gemeinden in der Region wird lauter Dass es bei dem Anschlag von Halle nicht noch mehr Tote gegeben hat, bezeichnen Juden bitter als „Wunder von Jom Kippur“. Eine solche Tat könne jederzeit auch in Brandenburg passieren, heißt es. Und der Ruf nach mehr Sicherheit für jüdische Gemeinden in der Region wird lauter.

Ein Polizist geht zum Eingang der Synagoge in Halle. Am Vortag hatte hier ein schwerbewaffneter Täter versucht, in die Synagoge einzudringen und dort unter Dutzenden Gläubigen ein Blutbad anzurichten. Quelle: dpa-Zentralbild