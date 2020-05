Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg, Dennis Hohloch, will trotz des Streits um den Parteiausschluss von Andreas Kalbitz von einer Spaltung der Partei nichts wissen. Man habe in der Vergangenheit immer wieder Diskurse geführt. Kalbitz’ Rauswurf nennt er einen „politischen Fehler“.