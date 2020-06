Potsdam

Zahlreiche Historiker und Journalisten sind in den vergangenen Monaten wegen ihrer Berichterstattung über die Hohenzollern verklagt worden – von den Nachfahren des Adelshauses. Gegenstand der Auseinandersetzung waren vor allem Berichte, in denen es um die Rolle der Hohenzollern in der NS-Zeit ging. Damit sich die Betroffenen künftig besser gegen die Medienanwälte von Georg Friedrich Prinz von Preußen zur Wehr setzen können, haben die Macher der Website „Frag den Staat“ am Donnerstag einen Rechtshilfefonds ins Leben gerufen, den sie ironisch als „ Prinzenfonds“ bezeichnen. „Frag den Staat“ versteht sich als Portal für Informationsfreiheit.

„Es droht die Schere im Kopf“

Dessen Sprecher Arne Semsrott sagte der MAZ, die „flächendeckenden Abmahnungen und Klagen“ gefährdeten die Forschungs- und Pressefreiheit. „Es droht die Schere im Kopf“, so Semstrott wörtlich. Alleine am Landgericht Berlin wurden in der Sache nach seinen Angaben bereits 47 Verfahren geführt. Viele Fälle landeten aber gar nicht erst vor Gericht, weil Beklagte so eingeschüchtert seien, dass sie vorab eine Unterlassungserklärung abgeben.

Mit dem eingesammelten Geld will der Prinzenfonds bei ausgewählten Verfahren „von einer höheren Instanz klären lassen, was zulässig ist und was nicht“. Semsrott geht davon aus, dass einige der Hohenzollern-freundlichen Urteile des Berliner Landgerichts dort keinen Bestand haben werden. Für freischaffende Wissenschaftler und Publizisten sei das Prozessrisiko aber sehr groß. „Wenn Sie verlieren, haben Sie schnell 5000 Euro in den Sand gesetzt: die eigenen Anwaltskosten, die der Gegenseite und die Gerichtskosten.“

Der Ehrenhof von Schloss Cecilienhof nach Abschluss der Sanierung 2018. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Applaus für das Projekt „ Prinzenfonds“ spendierte neben der Journalistengewerkschaft DJU auch die Linke in Brandenburg. Das Vorhaben verdiene „breite Unterstützung“, erklärte die Landesvorsitzende Anja Mayer. Sie erinnerte daran, dass auch ihre Partei immer wieder Anwaltspost vom Adelshaus bekommen habe – als Reaktion auf die Linken-Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“. Mayer sagte, es sei ein „Angriff auf Kernwerte unserer Demokratie“, wenn Georg Friedrich Prinz von Preußen „die wissenschaftliche Erforschung und die öffentliche Diskussion über die Rolle des Hauses Hohenzollern mit juristischen Mitteln zu ersticken versuche“.

Bereits Ende 2019 hatte sich Martin Sabrow, der Direktor des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZ), mit einem offenen Brief an den Preußen-Prinz gewandt. Darin beklagte der Historiker eine „Unkultur der Einschüchterung“ und den Versuch, „Kolleginnen und Kollegen meines Faches mundtot zu machen“.

Die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ hat seit August vergangenen Jahre etwa 17.000 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner fordern den Bundestag, den Landtag in Brandenburg und das Abgeordnetenhaus in Berlin dazu auf, nicht länger über die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern – dazu gehört die Rückgabe von Kunstwerken aus staatlichen Museen und ein Wohnrecht auf Schloss Cecilienhof in Potsdam – zu verhandeln. Die Hohenzollern hätten „dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub“ geleistet, sagt die Linke – und die Forderung vor diesem historischen Hintergrund „maßlos“.

