Potsdam

Das Brandenburger Gesundheitsministerium will die Kommunen künftig stärker bei der Organisation und Umsetzung der Impfkampagne gegen das Coronavirus heranziehen. Der Leiter des Corona-Krisenstabs, Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft, sagte am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio, das Ministerium befände sich mit den 18 Landkreisen und kreisfreien Städten im Gespräch, wie die regionale Infrastruktur – etwa Krankenhäuser und Einwohnermeldeämter – genutzt werden könnten, um die Massenimpfung zu beschleunigen.

Am Tag zuvor hatten die Landräte von Barnim, Potsdam-Mittelmark und Märkisch-Oderland sowie der Oberbürgermeister von Potsdam Kritik an der derzeitigen zentralisierten Impfstrategie geäußert. Hintergrund ist der holprige Start der Impfungen in Brandenburg.

Anzeige

Staatssekretär räumt „Stolpern“ ein

Ranft sagte, die Kommunen könnten etwa helfen, impfberechtigte Menschen, die Schwierigkeiten hätten, sich zu den teils recht weit entfernten Impfzentren zu bewegen, mit Bussen dorthin zu bringen.

„Wir sind leider etwas in Stolpern geraten“, räumte Ranft ein. Mit Hinblick auf die total überlastete Termin-Hotlien 116117 sagte der Staatssekretär, es gebe Überlegungen, ein „Online-Tool“ für die Anmeldung bereitzustellen, so wie es Schleswig-Holstein tue.

Nach MAZ-Informationen soll Ranft bis zum Wochenende ein grobes Konzept entwickeln, welche Aufgaben die Landkreise und Gemeinden übernehmen können. Das soll dann am Wochenende mit den Landräten beraten werden.

Krankenhäuser als zusätzliche Impfzentren

Dabei geht es unter anderem darum, regionale Krankenhäuser als zusätzliche Impfzentren neben den elf großen geplanten Impfzentren zu nutzen, von denen Potsdam und Cottbus in Betrieb sind und Schönefeld ( Dahme-Spreewald) nun startet. Das hatte unter anderem der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) für sein städtisches Klinikum Ernst von Bergmann angeboten. Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) sagte am Donnerstag, ein Krankenhaus wie das in Bad Belzig könne theoretisch bei ausreichender Wirkstofflieferung „binnen vier Wochen Bad Belzig und Umgebung durchimpfen“.

Der SPD-Fraktionschef im Landtag, Erik Stohn, hieß die Nutzung der Krankenhäuser als Impfzentren gut. „Wir wollen ja, dass die Leute aus Gründen des Infektionsschutzes möglichst wenig unterwegs sind.“ Deshalb seien Impfzentren in den Orten günstig. In den neuen Planungen solle man auch über eine Regionalisierung der Termin-Hotline nachdenken.

Generell sei es zu begrüßen, dass die Kommunen stärker beteiligt würden. „Landräte sind Krisenmanager – so wie sie es bei Waldbränden auch sind“, sagte Stohn.

„Eine solch große Aufgabe kann nicht allein von der Gesundheitsverwaltung bewältigt werden“, äußerte CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Vor allem bei der Verabreichung der neuen Impfstoffe, die nicht so stark gekühlt werden müssten wie der aktuelle von BioNTech/ Pfizer, könnte die Hilfe der Kommunen zum Tragen kommen. „Die Anfangsschwierigkeiten werden gerade behoben“, sagte Redmann.

Linke: Regierung versagt beim Krisenmanagement

Dagegen kritisierte der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Landtag, Sebastian Walter, Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): „Fehler können passieren, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Gesundheitsministerium reagiert“, so Walter. Nonnemachers Appelle an die Geduld reichten ihm nicht aus. Die Unzufriedenheit sei groß.

Neben Potsdam wolle auch Templin ( Uckermark) aus Eigeninitiative Bürger von mehr als 80 Jahren anschreiben. Eberswalde ( Barnim) diskutiere ebenfalls eine solche Lösung. Brandenburgs Gesundheitsministerium hatte sich dagegen entschieden, Impfberechtigte direkt zu kontaktieren. „Seit Oktober reden wir über die Impfstrategie“, so Walter. „Die Regierung versagt bei der Krisenbewältigung.“

Brandenburg belegt weiter drittletzten Platz bei Impfquote

Landesweit wurden bis Mittwoch 8182 Menschen in Brandenburg gegen das Coronavirus geimpft. Zwar wurden damit innerhalb eines Tages rund 3000 Bürger geimpft - am Vortag waren es noch rund 5400 Impfungen -, allerdings bleibt das Land im bundesweiten Vergleich nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter auf dem drittletzten Platz bei den Impfungen pro 1000 Einwohner (3,2). In den Zahlen sind allerdings nicht die Impfungen in den beiden Impfzentren in Cottbus und Potsdam enthalten. Die beiden Zentren sind seit Dienstag geöffnet.

Um mehr Menschen in Pflegeheimen gegen das Coronavirus zu impfen, schickt das Deutsche Rote Kreuz Brandenburg ( DRK) weitere mobile Impfteams los. Ab der kommenden Woche sollen jeweils bis zu drei Teams in der Prignitz, der östlichen Uckermark, in Eberswalde, Frankfurt (Oder), Oranienburg und Brandenburg/Havel aktiv werden, wie DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux am Donnerstag sagte. „Wir sind gerade dabei, die Teams aufzustellen.“ Es sollen so viele Einrichtungen wie möglich angefahren werden.

Für den Januar haben sich bis Donnerstagvormittag 136 von rund 300 Altenheimen im Land über das Online-Tool des DRK für Termine angemeldet. Rund 24 400 Impfdosen seien dafür bestellt worden. Da jeweils zwei Impfungen nötig seien, sollen rund 12 000 Bewohner und Mitarbeitende in Pflegeheimen geimpft werden.

Von Ulrich Wangemann und Anna Bückmann