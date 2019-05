Brandenburg Tötungsdelikt - Nach Leichenfund in Forst: Ermittlungen gehen weiter Nach einem Leichenfund am Montag im ostbrandenburgischen Forst, werden die Ermittlungen fortgeführt. Auch Sprengstoffexperten waren am Montag im Einsatz.

Polizeibeamte und Kriminaltechniker stehen in der gesperrten Amtstraße in Forst. Zwei Männerleichen sind in einer Wohnung in der südbrandenburgischen Kleinstadt entdeckt worden. Quelle: Patrick Pleul/dpa