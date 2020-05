Potsdam

Nach dem Pfingstwochenende werden sommerliche Temperaturen in Berlin und Brandenburg erwartet. Wind und Bewölkung lassen ab Samstag nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Samstag laut DWD Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad. Im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum sei vereinzelt mit Böen mit Windstärke sieben zu rechnen. Mit solchen Windböen sei auch noch am Sonntag zu rechnen.

Für Pfingstsonntag rechnen die Wetterexperten zunächst mit starker Bewölkung. Bis zur Mittagszeit werde sich der Himmel von der Uckermark her aufklären und einen sonnigen Nachmittag bescheren bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Der Pfingstmontag wird laut DWD heiter und trocken mit Temperaturen bis 24 Grad. Der Wind wehe dann nur noch mäßig von Nordost.

Anzeige

Bis zu 26 Grad

Noch sommerlicher wird es laut den Meteorologen am Dienstag: Der DWD erwartet viel Sonne, regenfreies Wetter und Temperaturen bis zu 26 Grad. Das Thermometer werde in der kommenden Woche voraussichtlich noch weiter steigen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von MAZonline