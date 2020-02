Kein höherer Schutz für muslimische Einrichtungen in Brandenburg

Potsdam

Nach der Festnahme von zwölf mutmaßlichen Rechtsterroristen am vergangenen Freitag sind in Brandenburg keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für muslimische Einrichtungen geplant. Die Gefährdungslage werde fortlaufend und anlassbezogen beurteilt, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag in Potsdam. Höhere Sicherheitsstandards würden derzeit nicht für erforderlich gehalten.

Anhand der regelmäßigen Beurteilung der Gefährdungslage würden mit den muslimischen Einrichtungen abgestimmte Sicherungsmaßnahmen empfohlen und lageangepasste polizeiliche Schutzmaßnahmen durchgeführt, sagte Burmeister: „Gegenwärtig werden diese Maßnahmen für das Land Brandenburg als ausreichend erachtet.“ Zu Details äußerte sich Burmeister nicht.

Bundesinnenministerium : Anschläge können nicht ausgeschlossen werden

Am vergangenen Freitag waren nach Razzien in sechs Bundesländern zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechtsterroristischen Vereinigung in Haft genommen worden. Ziel der Gruppe war es laut Bundesanwaltschaft, die Staats- und Gesellschaftsordnung in Deutschland zu erschüttern und dadurch zu zerstören. Dafür sollten Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime verübt werden, um bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am Montag in Berlin, nach der derzeitigen Sicherheitslage könnten Anschläge auf Gotteshäuser „abstrakt“ nicht ausgeschlossen werden. Für die konkrete Bewertung vor Ort und eine mögliche Heraufsetzung von Vorsichtsmaßnahmen seien die Sicherheitsbehörden der Länder zuständig.

