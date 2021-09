Nach Umfrage-Schock: Laschet ruft CDU zu Endspurt im Wahlkampf auf

Potsdam

Beim Landesparteitag der CDU in Potsdam hat Kanzlerkandidat Armin Laschet als Gast zu einer Aufholjagd im Bundestagswahlkampf aufgerufen. Laschet stellte bei seiner Rede in der MBS-Arena im Luftschiffhafen eine mögliche rot-grüne Koalition als außenpolitisch unzuverlässig dar. Die SPD etwa blockiere die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Die Linke habe sich im Bundestag nicht einmal zur Zustimmung für den Evakuierungseinsatz in Kabul durchringen können. Dies sei „ein Grund, warum diese Leute nicht in einer deutschen Regierung sitzen sollten“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Dass jetzt die Wiederbelebung der „rote-Socken-Kampagne“ unterstellt werde, sei nicht entscheidend, so Laschet. Es gehe nicht darum, dass die Linke die Nachfolgepartei der SED sei. „Das ist 30 Jahre her“, sagte der Kanzlerkandidat. Vielmehr gehe es um eine Richtungsentscheidung „Jeder Bürger wird sich überlegen: Was bedeutet eine rot-grüne Regierung, möglicherweise geduldet von Linken?“ Selbstkritisch räumte Laschet ein: „Natürlich sind da auch Fehler passiert“, wurde aber nicht konkreter.

Klare Kante gegen die AfD

Eine „klare Kante gegen rechts“ formulierte Laschet gleichzeitig als Abgrenzung gegenüber der AfD. „Die AfD bekämpfen wir“, sagte Laschet. Diese Partei müsse „aus den Parlamenten verschwinden“.

Laschet kritisierte SPD und Grüne für Äußerungen, wonach der Kohleausstieg vor dem im Kohlekompromiss vereinbarten Jahr 2038 kommen könnte. Solch eine unter großen Anstrengungen im Konsens getroffene Entscheidung müsse länger als „ein Jahr halten“, sagt Laschet. Die CDU bekenne sich zur sozialen Verantwortung auch gegenüber den Bergleuten in den Kohleregionen. Zum Kohleausstieg sagte Laschet, dessen Bundesland Nordrhein-Westfalen von Ende des Abbaus betroffen ist: „Ich weiß nicht, ob je ein Grüner vor 1000 Bergleuten gestanden hat und erklärt hat, was es für sie bedeutet.“

Die CDU werde diese Loyalität aufrecht erhalten, auch wenn sie die letzte Partei sein sollte, die sich noch um die sozialen Belange der Bergleute kümmere. „Man muss in der Lausitz und in der Talkshow in Berlin Mitte das Gleiche vertreten“, sagte Laschet. „Ob der Kohleausstieg schneller kommen werde wegen der CO2-Bepreisung, „werden wir beobachten“, sagte der Kanzlerkandidat. „Erstmal gilt 2038.“

CDU will das ländliche Deutschland vertreten

Den Grünen warf der Kandidat eine städtisch zentrierte Sicht auf die Welt vor, wo hingegen die CDU auch die Interessenvertretung jener Hälfte der Bevölkerung Deutschlands sei, die auf dem Land lebe. „Windräder stehen nicht in Berlin Mitte“, sagte Laschet, er vermisse Respekt gegenüber den Menschen in den ländlichen Gegenden.

Der CDU-Spitzenmann kam auch auf seinen Besuch auf der Tesla-Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) zu sprechen. „Wir haben große Ziele aber Mechanismen aus dem 19. Jahrhundert“, kritisierte Laschet Regelungen, welche Investoren bei Ansiedlungen berücksichtigen müssten. Zwar könne es sich ein Mann wie Musk, der Marsmissionen plane, leisten, gigantische Rücklagen für einen möglichen Rückbau der Autofabrik zu bilden – falls die Anlage keine abschließende Genehmigung erhält. „Ein normaler Mittelständler kann sich das nicht leisten. Wenn wir weiter so planen wie bisher, werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen“, sagte Laschet. Er kündigte für die Zeit nach der Wahl ein Schnellpaket zur Entschlackung von Genehmigungsverfahren an.

Für die Autofabrik besteht derzeit keine endgültige Baugenehmigung, es wird mit vorläufigen Genehmigungen gebaut. Musk musste 100 Millionen Euro für einen möglichen Rückbau nachweisen. Laschet erhielt zwei Minuten Applaus für seine Rede.

CDU im Umfragetief

Die CDU in Brandenburg steht unter dem Schock jüngster Umfragen, wonach die Partei derzeit im Land nur 13 Prozentpunkte holen würde, wäre demnächst Landtagswahl. Diesen Wert gibt das jüngste Politbarometer an. Das ist der niedrigste Wert seit 1990. In Potsdam regiert die CDU als zweitstärkste Partei in einer Koalition mit SPD und Grünen mit.

Im Bundestagswahlkampf stehen die Zeichen ebenfalls auf Krise: Derzeit steht die Union in Brandenburg bei 15 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 holte die Union noch 26,7 Prozent und wurde stärkste Partei. Sie holte bis auf eines auch alle Direktmandate im Land.

Wie angespannt die Stimmung ist, ließ die Direktkandidatin für den Wahlkreis 61 in Potsdam und Umland, Saskia Ludwig, durchblicken. Dort tritt sie gegen die Spitzenleute der SPD und der Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, an. Ludwig titulierte Scholz als den „Herrn aus Hamburg“ und griff ihn frontal an.

Mit Scholz sei eine rot-rot-grünen Regierung möglich. „Helmut Kohl würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie dicht die SED wieder an den Pforten der Macht steht“, sagte Ludwig. Ludwig räume ein, sie kenne die aktuellen Zahlen und die Stimmung. Sie machte den Delegierten aber Mut mit dem Satz: „Die Zahlen werden wieder besser, die Stimmung in der Bevölkerung ist besser, als wir denken.“ Laschet werde „ein guter Kanzler“, auch weil er die CDU „breiter aufgestellt“ und Friedrich Merz, den führenden Vertreter des liberalen Wirtschaftsflügels, ins Wahlkampfteam geholt habe.

Stübgen: Unsere Zwischenbilanz ist sehr schlecht

CDU-Landeschef Michael Stübgen, der eine Wiederwahl anstrebt, hielt eine selbstkritische Rede. „Unsere Halbzeitbilanz ist schlecht, sehr schlecht, aber das Finale beginnt jetzt, heute“, sagte der Brandenburger Innenminister. „Im Finale haben wir alle Chancen, besser abzuschneiden, als uns Umfragen in dieser Woche vorausgesagt haben.“

Eine zweijährige Hängepartie an der Bundesspitze sowie ein langwieriger Kampf um die Kanzlerkandidatur hätten in der Öffentlichkeit ein Bild der Zerstrittenheit erzeugt, kritisierte Stübgen. „Wenn wir es nicht schaffen, nach außen den Menschen zu vermitteln, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, entzieht die Bevölkerung uns das Vertrauen. Das ist die Situation, in der wir gerade stehen“, sagte Stübgen.

Bislang habe SPD-Kanzlerkandidat Scholz einen geschickten Wahlkampf betrieben. Die Öffentlichkeit habe sich mit Dingen wie Laschets Lachen im Flutgebiet und Annalena Baerbocks Lebenslauf beschäftigt. Stübgen fragte: „Ist es das, worüber unser Volk am 26. September entscheiden soll?“ Es gelte nun, den Wählern klar zu machen, dass Olaf Scholz „das trojanische Pferd der SPD-Linken“ sei. Stübgen prophezeite für den Wahltag: „Um 18 Uhr am 26. September kommen aus diesem trojanischen Pferd Kevin Kühnert, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans herausgekrochen.“ Die SPD habe Scholz nicht als Parteichef gewollt, sondern dieses linke Trio.

In den Saal rief Stübgen: „Wir werden niemals aufgeben! Das Finale hat begonnen, die Uhr läuft, packen wir es an!“

Von Ulrich Wangemann