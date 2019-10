Nach Unfall: A10-Abschnitt am Dreieck Nuthetal stundenlang gesperrt

Potsdam

Nach einem Unfall zwischen dem Autobahndreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Michendorf ( Potsdam-Mittelmark) ist die A10 in Richtung Dreieck Potsdam von Montagmittag an mehrere Stunden lang gesperrt gewesen. Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen war der umgekippte Lastwagen geborgen und die Sperrung aufgehoben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Laut Polizeiangaben war der Lkw-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 70 Jahre alte Beifahrer in dem Auto wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Von RND/dpa