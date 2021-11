Potsdam

Die Landesregierung in Potsdam verschärft die Corona-Maßnahmen – und stoppt in diesem Zusammenhang auch alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg. Das Verbot gilt ab Mittwoch.

Märker, die auf Glühwein und gebrannte Mandeln nicht verzichten mögen, muss nach Berlin ausweichen. Hier ein Überblick, welche Märkte geöffnet haben und welche Regeln gelten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Die Betreiber in der Hauptstadt müssen sich entscheiden – für 3G mit Maskenpflicht oder 2G ohne Maske.

Gendarmenmarkt

Geöffnet seit 22. November, bis 31. Dezember, 2G, Eintritt 1 Euro.

Breitscheidplatz (an der Gedächtniskirche)

Geöffnet seit 22. November, bis 2. Januar, 3G. Täglich 11 bis 21 Uhr, FR/SA bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten an Weihnachten/Silvester/Neujahr.

Am Roten Rathaus

Geöffnet seit 22. November, bis 2. Januar 2G, Eintritt frei. Heiligabend/Silvester geschlossen, ansonsten täglich 12 bis 22 Uhr, SA/SO ab 11 Uhr. Besondere Attraktionen: Eisbahn und Riesenrad.

Zitadelle Spandau

Öffnet am 26. November, bis 23. Dezember, täglich geöffnet 14 bis 22 Uhr, SA/SO ab 12 Uhr. 2G, Eintritt: 3,50 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 16.

Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei

Geöffnet seit 22. November, bis 22. Dezember, täglich geöffnet 15 bis 22 Uhr, SA/SO ab 13 Uhr. Eintritt frei. Maskenpflicht.

Spät’sche Baumschule

27./28. November, 4./5. Dezember, 11./12. Dezember, jeweils 11 bis 20 Uhr. 3G und Maskenpflicht. Eintritt: 5 Euro, Schüler/Azubis/Studenten 3 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.

Abgesagt wurden unter anderem der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg und der Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem.

