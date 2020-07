Kleinmachnow

Sexuelle Übergriffe, wie sie sich seit Mitte Juni im Grunewald und Kleinmachnow gehäuft haben, führen Frauen einmal mehr die eigene Verletzlichkeit vor Augen. Doch wie gehen sie damit um? Treffen Läuferinnen Vorsichtsmaßnahmen? Wie gehen sie damit um, dass sie vielleicht ein Stück Freiheit aufgeben sollen, um sich vor Kriminellen zu schützen? Und was raten Polizei und Frauenzentrum?

Bettina Driesener aus Güterfelde sagt ganz klar: „Wer die Straße verlässt, geht bewusst ein Risiko ein.“ Selbst läuft sie trotzdem schon jahrelang kreuz und quer durch den Wald, nur die Dämmerung meidet sie. Vergewaltigt zu werden – das komme ihr gar nicht in den Kopf, sagt sie. Auch jetzt nicht. Mehr Angst habe sie vor Wildschweinen. Normalerweise sei sie aber ohnehin mit Hund unterwegs. Und im Zweifelsfall hat sie ein Rezept: „Wenn ich Angst habe, singe ich laut – und außerdem laufe ich schnell.“

80 Hinweise zu sexuellen Übergriffen in Kleinmachnow, Berlin und Bernau Zu der mutmaßlichen Serie von Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg sind bei den Ermittlern rund 80 Hinweise von Bürgern eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Am Mittwoch hatten die Ermittlungsbehörden Aufnahmen in relativ guter Qualität von einem Bahnsteig in Bernau ( Barnim) veröffentlicht, die den mutmaßlichen Serientäter zeigen sollen. Der Gesuchte soll etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank mit athletischem Oberkörper sein. Die Behörden rechnen dem Mann sieben Taten zwischen dem 12. und 30. Juni zu. Davon wurden fünf im Bereich des Grunewalds im Berliner Südwesten begangen und eine in Kleinmachnow. Dazu kommt noch ein Übergriff auf eine junge Frau in Bernau ( Barnim).

Auch Susanne H., die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist eher entspannt. Die 26-Jährige läuft seit zwölf Jahren in der Region. „Immer abends, aber immer noch im Hellen und immer ähnliche Strecken in Wohnsiedlungen, wo mich einige Nachbarn auch schon kennen und grüßen“, erzählt sie. Gelegentlich werde sie auch von ihrem Partner beim Joggen begleitet.

Ein Vorfall wie der Ende Juni nahe des Panzerdenkmals, bei dem eine 27 Jahre alte Joggerin von einem noch Unbekannten überwältigt und mehrere Stunden lang missbraucht wurde, gebe ihr aber schon zu denken. „Auch gerade, da der Täter noch nicht gefasst ist.“ Sollte ihr etwas Außergewöhnliches beim Laufen auffallen, wie etwa „ein herumlungernder Mann oder jemand, der mich aus einem schleichenden Auto anspricht“, würde sie versuchen, ihre Strecke möglichst überraschend zu ändern. „Ich habe auch viel Familie in der Gegend könnte ’überall’ so tun, als wäre ich bereits zu Hause angekommen.“

Silke Wehrle, Joggerin aus Kleinmachnow, ist wütend. Ihr wurde durch die Übergriffe auch Unbefangenheit genommen. Quelle: privat

Wütend ist Silke Wehrle aus Kleinmachnow. Früher ist sie oft neben dem Teltowkanal gejoggt, wo es vor zwei Jahren bereits Übergriffe gegeben hat. Der Täter wurde gefasst und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. „Bis dahin war ich sehr unbedarft. Seitdem laufe ich nicht mehr abends.“ Jetzt ist ihr die Unbefangenheit abhanden gekommen.

Eigentlich wollte sie für die Vorbereitung auf einen Halbmarathon ihre Strecke genau auf den Bereich ausdehnen, in dem nun die 27-Jährige vergewaltigt wurde. Doch nun hat sie beschlossen, derzeit lieber nicht in diesen Wald zu gehen. „Zu keiner Zeit.“ Und wenn der Täter gefasst wird? „Das wird mein Sicherheitsgefühl auch nicht erhöhen, denn der nächste steht ja schon in den Startlöchern.“ Sie spricht von einer „tiefen Wut“, weil ihr etwas genommen worden sei.

Kampfsport und Pfefferspray

Wehrle überlegt nun, ob sie und ihre Familie nicht doch die israelische Kampfsportart „Krav Maga“ erlernen sollen. Tatsächlich sei ihre erste Reaktion auf die Kleinmachnower Vergewaltigung gewesen: „Ich mach jetzt endlich diesen Kurs – und kaufe mir ein Pfefferspray. Aber dafür braucht man ja einen kleinen Waffenschein.“ Nun läuft sie eben im Bannwald, in dem immer genug Menschen unterwegs seien. Viel mehr möchte sie dann aber auch nicht an Vorsichtsmaßnahmen treffen. Natürlich könnte sie einen Ortungsdienst einschalten. „Aber dann wird es ja immer verrückter. Es sträubt sich in mir alles dagegen, das wegen einem solchen Idioten zu machen.“

Die Täter sind schuld, jede Frau soll joggen können

Dem schließt sich auch Michaela Burkard, Sprecherin des Potsdamer Frauenzentrums an: „Die Debatte, welche Maßnahmen Frauen ergreifen sollen, führt für uns am Thema vorbei – dass nämlich die Täter schuld sind und jede Frau joggen können soll.“ Daher gebe es vom Frauenzentrum auch keine spezifischen Tipps. Es müsse einfach viel mehr Präventionsarbeit bei den potenziellen Tätern geleistet werden. Persönlich könne sie natürlich verstehen, wenn Frauen sich dafür entscheiden, einen Teil ihrer Freiheit zugunsten ihres Sicherheitsgefühls aufzugeben.

Möglichkeiten, wie man sich in schützen kann, nennt Heiko Schmidt, Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion West. So rät er etwa, auf Kopfhörer und dunkle Sonnenbrillen zu verzichten, damit Gefahrensignale überhaupt wahrgenommen werden können. Er empfiehlt, in der Dunkelheit nicht zu Laufen. „Weiterhin sollte man sich die Frage stellen, ob es immer der abgelegenste Waldweg sein muss und wenn ja, ob man nicht in einer Gruppe oder mit dem Hund dort Laufen gehen kann.“

Von Handy bis Taschenalarm

Bei unbekannten Personen oder möglichen gefährlichen Situationen gilt es, Abstand zu halten und sollte es doch mal gefährlich werden, können Trillerpfeife oder Taschenalarm helfen. Auch ein funktionierendes Handy sollte schon alleine für den Fall von Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen ständiger Begleiter sein. „Wer sich damit besser fühlt, kann während des Laufens oder bei Verdacht, er werde beobachtet, auch mit Freunden telefonieren und seinen aktuellen Standort durchgeben – aber bitte mit Lautsprecher.“

Auch die Ortungsfunktion mittels GPS-Signal sei hilfreich, wenn eine Vertrauensperson darauf Zugriff habe. Dieser sollte auch vor dem Start die geplante Laufstrecke – die am besten immer wieder einmal verändert wird – und der voraussichtliche Rückkehrzeitpunkt mitgeteilt werden.

Von Konstanze Kobel-Höller