Potsdam/Berlin

Nach dem Ende des Impf-Gipfels zeigte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zufrieden mit der Einigung auf die Entwicklung eines „Nationalen Impfplans“: „Dies ist ein erster guter Schritt zu mehr Planungssicherheit.“

Der Bund hat den Ländern auf dem Impfgipfel am Montag einen solchen Plan in Aussicht gestellt. Damit sollen die Bundesländer mehr Verlässlichkeit über Liefertermine von Impfstoffherstellern erhalten und damit die Terminvergabe verbessern können. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an die Beratungen mit.

Impfversprechen gilt auch, wenn zwei Impfstoffe nicht zugelassen werden

Wie dies jedoch geschehen soll, blieb allerdings im Unklaren. So reichen die genauen Lieferangaben von Biontech derzeit bis zum 23. Februar, die von Astrazeneca und Moderna nur bis zum 17. Februar. „Das ist für die Bürger nicht lange, insbesondere wenn es hochbetagte Menschen sind“, sagte Merkel. Der Impfplan werde daher auf „Modellierungen“ beruhen – also auf der Grundlage von Erfahrungen prognostiziert werden.

Merkel wiederholte ihr Versprechen, dass jedem Bürger bis zum 20. September ein Impfangebot gemacht werden könne. Die bestellten und zugesagten Liefermengen dafür würden in jedem Fall ausreichen, selbst wenn die Impfstoffe der Hersteller Curevac und Johnson&Johnson bis dahin nicht zugelassen sein sollten.

Bayer steigt bei Curevac ein

Auch in diesem Fall könne den 73 Millionen erwachsenen Menschen hierzulande ein Impfangebot gemacht werden. Für Kinder seien die Impfstoffe nicht vorgesehen. Sollten andere Hersteller dazukommen, gebe es ein größeres Angebot.

Der Pharmariese Bayer kündigte den Einstieg in die Produktion des von dem Tübinger Unternehmen Curevac entwickelten Impfstoffes an. Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) sprach von einer erfreulichen Nachricht. Mit dem Anlaufen dieser Produktion wird aber nicht vor dem dritten Quartal gerechnet.

Woidke: Auch russische und chinesische Impfstoffe prüfen

Weiterhin sprach sich Woidke für die Prüfung weiterer Corona-Impfstoffe für den deutschen Markt aus. „Ich halte es schon für nötig und für möglich, auch diese Impfstoffe zu prüfen, wenn sie zur Verfügung stehen. Und wenn sie sicher sind und wirksam sind, dann sollten sie auch eingesetzt werden“, sagte er und bezog sich auf chinesische und russische Vakzine.

Einer staatlich geregelten Impfstoffproduktion erteilte Woidke eine Absage. „Es ist nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Das sehe ich momentan nicht“, sagte er.

Linkspartei für „solidarische Impfstoffproduktion“

Zuvor hatte sich unter anderem die Linkspartei für eine „solidarische Produktion“ von Impfstoffen ausgesprochen. Es sei an der Zeit, alle bundesweiten Pharmaunternehmen in die Produktion der Vakzine einzubinden. Nach dem Gipfel begrüßte der Ministerpräsident die höhere Planungssicherheit. Woid­ke: „Wir können es uns nicht leisten, im Nebel zu stochern. Und vor allem müssen wir unbedingt Verunsicherung vermeiden – insbesondere bei den älteren Menschen. Wir haben die Logistik mit den mobilen Teams und den Impfzentren hochgefahren. Jetzt muss mehr Impfstoff folgen, damit wir Fahrt aufnehmen können.“

Das Thema Corona-Impfung sorgte in den vergangenen Tagen für viel Frust in Politik und Bevölkerung: Lieferengpässe bei den Vakzin-Herstellern verzögern den ohnehin schon schleppend angelaufenen Impfprozess in Deutschland, und die Patienten ärgern sich über Kommunikationspannen, tausende Terminverschiebungen und endlose Warteschleifen. Daher regten u.a. Woidke in der vergangenen Woche einen „Impfgipfel“ an, der diese Probleme ansprechen sollte.

Von MAZonline, Torsten Gellner, Torsten Holtz, dpa