Potsdam

Unter strikten Hygieneauflagen dürfen ab 8. März auch die Tattoo-Studios wieder ihre Pforten öffnen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer in ihrer gemeinsamen Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März verständigt. Und das wird das Brandenburger Kabinett in der neuen Eindämmungsverordnung, die am Freitag vorgestellt wird, entsprechend verankern, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag sagte.

Schließen mussten die Tattoo-Studios, weil sie zu den so genannten „körpernahen Dienstleistungen“ gehören und Abstände nicht immer eingehalten werden können. Das hat ab dem 8. März ein Ende, und sie dürfen, genau wie Kosmetik- und Nagelstudios, Massage- und Fußpflegepraxen wieder Kunden empfangen.

Schnelltestpflicht, wenn Maske nicht getragen werden kann

Immer vorausgesetzt, es liegt ein tagesaktueller Covid-19 Schnell- oder Selbsttest der Kunden vor, wenn sie die Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, wenn nicht ständig eine Maske getragen werden kann – etwa bei Tattoos im Kopfbereich. Zudem ist ein Testkonzept für die Mitarbeiter erforderlich. Kontrollieren muss das der Betrieb. Andernfalls drohen Bußgelder.

Stellen Sie uns Ihre Frage!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine Corona-Frage.

Von MAZonline