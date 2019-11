Wie sicher sind die Kunstwerke in Sanssouci?

Potsdam

Die Täter waren äußerst brachial vorgegangen. Sie haben einfach das Fenster eingeschlagen, sind auf die Vitrine mit den Juwelen zugegangen, haben sie zertrümmert und zugegriffen. Das Video von dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden ist ein Schock – für alle, die sich mit der Sicherheit in deutschen Museen beschäftigen.

„In der gesamten Museumswelt herrscht maßloses Entsetzen“, sagte Alfred Reichenberger vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle am Dienstag im MDR-Fernsehen. Seine Unruhe ist verständlich. In dem Landesmuseum befindet sich die berühmte Himmelsscheibe von Nebra, ein historischer Gegenstand von unschätzbarem Wert.

Schlösserstiftung : Rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr für Sicherheit

Kräftig geschluckt hat man nach Bekanntwerden des Dresdner Kunstraubes auch in Potsdam bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Denn: „Hundertprozentige Sicherheit gibt es nun mal nicht“, so Stiftungssprecher Frank Kallensee.

Um zu verhindern, dass etwas wegkommt, würden jährlich rund 7,5 Millionen Euro ausgegeben – für Technik und Personal, um die Einrichtungen der Schlösserstiftung zu überwachen. Sowohl in Berlin wie in Brandenburg seien dafür spezielle Wachzentren eingerichtet worden.

Mit den Schätzen im Grünen Gewölbe Dresden ließen sich die Kunstsammlungen der Stiftung freilich nicht vergleichen, räumt Kallensee ein. Trotzdem sind die Sammlungen der Stiftung von hoher kunsthistorischer Bedeutung. Rund 100 000 wertvolle Kunstwerke befinden sich in ihrem Besitz. Darunter hoch dotierte Gemälde der beiden Cranachs, von Caravaggio, Rubens oder van Dyke.

Watteaus „Ladenschild“ ist das berühmteste Gemälde

Zu den berühmtesten Bilder zählt etwa „Das Ladenschild“ von Antoine Watteau. Das Werk des französischen Rokoko-Malers hängt in Berlin im Schloss Charlottenburg. Das Problem im Falle eines Diebstahls: Diese Kunstwerke lassen sich nicht versichern. Ihr Wert ist unbezahlbar. Der lässt sich auch kaum in Euro ausdrücken, denn es handelt sich um einzigartige Kulturgüter.

Zum Bestand der Stiftung, die insgesamt 30 Schlösser in Berlin und Brandenburg verwaltet, gehören neben Gemälden, Skulpturen und Einrichtungsgegenständen sowie Kunstwerken auch Schmuck, darunter die Kroninsignien der Hohenzollern oder das mit Juwelen besetzte Zepter Friedrichs I.

Ein kleiner Teil der Gegenstände sind Leihgaben der Nachfahren des ehemaligen Königshauses, die nach dem Abgang Wilhelms II. 1918 nicht in Staatseigentum überführt wurden. Sollte davon etwas wegkommen, würde es allemal teuer. Doch wenigstens diese Gegenstände sind, wie bei Leihgaben üblich, versichert.

1996 wurde ein Caspar David Friedrich

Bislang wurde die Schlösserstiftung seit der Wende erst einmal Opfer eines Kunstdiebstahls. Im Dezember 1996 stemmten Diebe im Schloss Charlottenhof am Südende des Parks Sanssouci in Potsdam ein Fenster auf und schnitten das Bild „Ansicht eines Hafens“ von Caspar David Friedrich von den Stahlseilen.

Die Täter waren so schnell, dass auch die Alarmanlage nichts nützte. Die herbeigeeilten Wächter sahen nur noch ein offenes Fenster. Doch die Stiftung hatte Glück. Die Täter wurden erwischt. Das Bild ist wieder da.

Spektakulär war auch ein Einbruch zu DDR-Zeiten. Ein Westdeutscher hatte im Januar 1977 zwei Helfer beauftragt, während eine Bundesliga-Fußballspiels von Hertha BSC ins Schloss Sanssouci einzusteigen und drei Bilder von Anthonis van Dyke zu stehlen.

1977 fehlte ein Tintoretto

Die tölpelhaften Diebe schafften es aber nicht, die Bilder aus den Rahmen zu schneiden. Deshalb nahmen sie zehn andere Werke mit, darunter das „Bildnis eines alten Mannes“ von Tintoretto. Sie entkamen über die Transitstrecke nach Westdeutschland. Doch als die Beute auf dem Schwarzmarkt für sieben Millionen Mark angeboten wurde, schlugen die Polizei zu. Die Bilder kamen zurück nach Potsdam.

Der Kunstraub von Dresden hat den öffentlichen Museen erneut vor Augen geführt, in welchem Dilemma sie stecken. Einerseits wollen sie ihre Schätze möglichst besucherfreundlich präsentieren, damit die Bevölkerung auch etwas von den Schmuckstücken ihrer Sammlungen hat, anderseits müssen die Sicherheitsmaßnahmen ständig verbessert werden. „Wir sind eben kein Banksafe. Und das bringt ein gewisses Risiko mit sich“, so der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckart Köhne.

Lesen Sie auch:

Von Mathias Richter