Nach den Osterferien: Schulunterricht in Brandenburg startet wieder

Potsdam

Nach dem Ende der Osterferien beginnt für die knapp 300 000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg am Montag wieder der Unterricht. In den Abschlussklassen der Oberstufe starten dann auch die Abiturprüfungen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Für mehr als 10 000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Gesamt- und Berufsschulen und im zweiten Bildungsweg geht es mit den Prüfungen los. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wünschte ihnen viel Erfolg und starke Nerven.

Bis zum Ende der ersten Schulwoche müssen sich Schüler drei Mal auf das Coronavirus testen, für Lehrkräfte und andere Mitarbeiter der Schule gilt bis Ende der Woche eine tägliche Testpflicht vor dem Betreten der Schule. Eine regelmäßige Testpflicht besteht auch für Kinder in Krippen und Kitas ab dem 1. Lebensjahr und für das Personal.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Testpflichten entfallen ab Montag den 2. Mai - solange die Gesundheitsämter keine Tests im Rahmen von Quarantäne-Maßnahmen anordnen.

Von RND/dpa