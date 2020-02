Pasewalk/Potsdam

Die Geschäfte der insolventen Bäckerei-Kette Lila Bäcker nehmen nach Angaben des Unternehmens allmählich wieder Fahrt auf. Es würden wieder mehr Brote, Brötchen und andere Backwaren gefertigt, teilte die Kette am Freitag mit. Im Frühjahr soll außerdem die Marke „aufpoliert“ und die Filialen zum Teil neu gestaltet werden.

Während die Produktion hochgefahren wurde, nahm die Zahl der Mitarbeiter im Vergleich zum vergangenen Herbst weiter um etwa 80 auf 2100 ab. Inzwischen plagen das Unternehmen aber Personalsorgen.

Mancherorts nur halbtags offen

In einzelnen Filialen würden wieder neue Mitarbeiter gesucht, teilte die Personalabteilung mit. Wegen Personalmangels, so etwa in Potsdam, könnten einige Läden nur halbtags öffnen.

Lila Bäcker, der auch in Dahlewitz ( Teltow-Fläming) produziert hatte, war vor einem Jahr insolvent gegangen. Damals hatte die Kette noch rund 400 Filialen. Im Sommer war bekannt geworden, dass rund 60 Filialen in Brandenburg und Berlin geschlossen werden sollen. Inzwischen sind es noch 270. Produziert wird nur noch in Mecklenburg-Vorpommern. Demnächst soll der Firmensitz von Pasewalk nach Neubrandenburg verlagert werden, hieß es.

Von Torsten Gellner