Schönefeld

Im Fall Dornröschen war es das Mädchen, das in einen hundertjährigen Schlaf fiel - das Schloss allerdings auch. Eine stachelige Hecke wucherte ringsum. Am BER gibt es ebenfalls eine noble Herberge, die für ein knappes Jahrzehnt eingemottet wurde: Das Steigenberger Hotel direkt am Eingang zum Hauptterminal. Nun ist der Prinz in Gestalt von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup erschienen und hat den Flughafen und damit das Hotel wachgeküsst.

Was erwartet den Gast dort – ein stilistisches Ensemble von vor zehn Jahren, eingefroren inklusive den Fliegen an der Wand, wie es bei den Gebrüdern Grimm heißt? Die MAZ hat sich in der ersten Nacht nach Eröffnung des Airports eingemietet.

Nils Wolf von der Steigenberger-Gruppe vor den Aufzügen im Foyer. Quelle: Ulrich Wangemann

Ziemlich untypisch für ein Hotel dieser gehobenen Kategorie wimmelt es von Bundeswehrsoldaten im Foyer. Sie laden ihre Rucksäcke vorm Eingang ab, rauchen Zigaretten. In Berlin unterstützen sie Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Corona-Ansteckungsketten. Einer sagt: „Wir haben schon härter geschlafen.“

Neue Matratzen für alle 322 Zimmer

Der Soldatenrücken trügt nicht: Die Steigenberger-Gruppe hat alle Matratzen in den 322 Zimmern vor der Eröffnung austauschen lassen. Auf den alten hatte zwar nie jemand geschlafen, aber es gebe nun „bequemere Varianten“, sagt Nils Wolf, der bei Steigenberger für den Verkauf zuständig ist. „Die Federbetten sind auch breiter und weicher“, sagt der Manager.

Kaffeebraune Welten im Steigenberger – der Stil des eigentlichen Eröffnungsjahrs 2011. Quelle: Ulrich Wangemann

Manche Randnotizen in den Annalen dieses Pannen-Flughafens haben über die Jahre aufgrund ihrer Symbolik eine Bedeutung jenseits jeder Proportion gewonnen. Die Sache mit den Klospülungen und Wasserhähnen gehört unbedingt zu diesen wahren BER-Legenden: Seit Nicht-Eröffnung des Flughafens 2011 hat regelmäßig eine Mannschaft von 30 Leuten im Schichtdienst regelmäßig im ganzen Haus Wasserhähne auf und zu gedreht und Spülungen betätigt, damit die Sanitäranlagen nicht vergammeln. Damit steht die Steigenberger Sanitär-Saga auf einer Stufe mit jenem Zug, der regelmäßig durch den unterirdischen Bahnhof unterm Terminal fahren musste, damit dort nicht alles verschimmelt mangels Luftaustausch.

„Man kann ein solches Haus nicht dem Stillstand überlassen“, erklärt Manager Wolf. „Die Rohre sind sehr anfällig, sie verkalken. Sie brauchen laufend Wartung, es muss ständig Wasser durchlaufen.“ Seit Mitte Oktober nimmt das Airport Hotel nun Gäste auf, von Kalk an Wasserhähnen und Duschköpfen ist nichts zu bemerken.

Eine Zeitblase in Latte-Macchiato-Tönen

Ist die Zeit spurlos an dem Haus vorbei gegangen? Jein. Alles ist fabrikneu, auch wenn sich das typische Furnier-, Pressspan- und Auslegeware-Aroma neuer Hotels in diesem längst verflüchtigt hat. Stilistisch jedoch stammt die Einrichtung von etwa 2010, aus einer Zeit also, als Apple gerade sein erstes iPhone auf den Markt gebracht hatte. Das Mobiliar ist in jenen matten grau-braunen Tönen gehalten, die damals – auf dem Höhepunkt der Latte-Macchiatisierung der Welt – als optisches Pendant zum Milchschaum-Kaffee im Trend lagen. Weil alles aber einheitlich ist, wohnt man in einer Art Zeitkapsel. Schnell stellt sich das Gefühl ein: Ganz schön eigentlich, dass mal kurz nicht 2020 ist.

Vom Bett schaut man direkt aufs Terminal. Quelle: Ulrich Wangemann

„Wir haben glücklicherweise ein sehr zeitloses Design gewählt“, sagt Manager Nils Wolf. „Die Möbel waren kurzzeitig ausgepackt, wurden dann aber wieder eingelagert.“ Ausgetauscht hat man die Step-Trainer im derzeit wegen Corona geschlossenen Wellness-Bereich. Die neuen Geräte haben nun Monitore auf aktuellem technischen Stand. Alle Zimmer haben außerdem flachere und größere Fernseher bekommen. „Ein Anschluss hat sich verändert, der alte war nicht mehr zeitgemäß“, erläutert Wolf. Für den Tagungsbereich hat die Hausleitung neue Beamer und Leinwände besorgt.

Flughafenpreise: Die Molle kostet sechs Euro an der Bar

Die Bar im Erdgeschoss mit ihrer Neonröhren-Optik erinnert er an die 50er-Jahre. Hier darf man bei einer schönen Molle gern zum Kern der Dinge, zum Großen und Ganzen vorstoßen. „Die Leute beschweren sich, dass der Flughafen sieben Milliarden Euro gekostet hat, aber das hier ist eine Hauptstadt!“, sagt Barkeeper Eddy, der auch schon zur See gefahren ist und die Welt in Augenschein genommen hat. In Dubai hätte niemand nach den Baukosten des dortigen Airports gefragt. Vielleicht hat man in einem Hotel, wo der halbe Liter Berliner Kindl sechs Euro kostet, generell ein anderes Verhältnis zu verhältnismäßig hohen Ausgaben.

Die Bar mit dem Namen Elise – benannt nach der ersten Frau, die je einen Pilotenschein gemacht hat – hat nur gut eine Woche überhaupt Drinks ausschenken können. Am Montagabend muss sie schon wieder schließen wegen der Corona-Verordnung. Die Bar-Crew sieht es gelassen, man hilft anderweitig im Haus, zu Hause bleiben muss wohl keiner, hoffen sie.

Die Hauptattraktion des Hotels liegt allerdings weniger im Inneren als im Blick auf Berlins Schicksalsbau. Wer Glück hat, bekommt ein Zimmer direkt zum Hauptterminal hinaus, am besten in einem der oberen Stockwerke. Nur rund 60 Meter liegen zwischen dem Bettenhaus und der Konstruktion mit dem Riesendach, die absichtsvoll wie eine großkopierte Neue Nationalgalerie aussieht.

Innenhof des Hotels. Im Hintergrund das Terminal-Dach. Quelle: Ulrich Wangemann

Viel ist über die Beleuchtung dieser Halle aus Glas und feinen Stahlstützen gelästert worden, weil sich die Lampen nicht ausschalten ließen und tausende Euro pro Tag verbrauchte. Bei Nacht aber leuchtet das BER-Terminal so klar und erhaben durch die bodenhohen Hotelfenster aufs Queensize-Bett gegenüber, dass sich die architektonische Idee des Flughafens erschließt: Hallo Passagier, willkommen in einem rationalen, großzügigen Deutschland, einem transparenten Land, dessen kühle Hülle einen Kern aus warmem Nussholz birgt (das Edel-Furnier ist allgegenwärtig im Terminal). Dieses Entree zur Bundeshauptstadt, das mit seinen in allen Größen wiederkehrenden Quadraten an eine gigantische Ritter-Sport-Schokolade erinnert - man begreift es am besten aus dem Steigenberger. Ein Medley aus „Außen hart und innen ganz weich“ und „Quadratisch, praktisch, gut“.

Auf einem mehr als hundert Meter langem LED-Leucht-Band läuft die ganze Nacht hindurch ein gleißend helles Werbebanner für die neue Mercedes-S-Klasse (kostet 100.000 Euro) und scheint in die Zimmer im Steigenberger. Die Deutschland-AG oder das, was von ihr übrig ist, heißt ihre Besucher willkommen, während draußen Busse und Taxis auf den normalsterblichen Anteil der Fernreisenden warten. Wer braucht bei dem Anblick Fernsehen? Einfach Bierdose aus der Minibar holen (oder aus dem BER-Supermarkt), dazu eine Tüte Chips. Die Welt könnte eines Tages, wenn das Virus es gestatte, wieder ein Ort voller Verheißungen sein – und hier ist der Gateway.

Von Ulrich Wangemann