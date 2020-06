Nach zwei Suiziden in JVA: Ministerium will Gefängnisse sicherer machen

Potsdam

Nach zwei Suiziden innerhalb einer Woche in Brandenburger Gefängnissen will das Justizministerium die Vorsichtsmaßnahmen verschärfen. So sollen Häftlinge in bestimmten Situationen im Haftraum ein einfaches Handy überlassen bekommen. Damit könnten sie in akuten Krisenzuständen Seelsorger anrufen, wie Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags sagte. Man prüfe gerade, was möglich sei.

Kameraüberwachte Zellen

Ausgeweitet werden könnte auch die Zeitspanne, in der Häftlinge in kameraüberwachten Zellen untergebracht werden. Laut Hoffmann handelt es sich insbesondere um die ersten drei Nächte im Gefängnis. Außerdem stünden Gefangene in der Nacht vor der Gerichtsverhandlung und direkt nach dem Urteil unter enormem psychischen Druck.

Vollzugsbedienstete sollen Krisen besser erkennen

Daneben sollen die Bediensteten, die in den Zellentrakten arbeiten, besser geschult werden, um depressive Zustände bei den Insassen schneller zu erkennen. Die Beamten des Allgemeinen Vollzugsdienst sollten mit den Gefangenen „kommunizieren, um das Gefühl der Zurückgelassenheit zu beseitigten“, sagte die Ministerin. „Niemand kann in den Kopf eines Gefangenen schauen“, sagte Hoffmann. „Aber wir können noch besser werden.“

Wie berichtet, hatte sich am 30. Mai in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Cottbus-Dissenchen ein 42 Jahre alter Untersuchungshäftling, der zwei Tage zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Vergewaltigung in die Anstalt gebracht worden war, das Leben genommen. Am 3. Juni dann tötete sich in der Krankenabteilung der JVA Brandenburg/Havel ein 55 Jahre alter Untersuchungshäftling, der wegen eines Messerangriffs auf seine Frau dringend tatverdächtig war.

Linke macht Corona-Beschränkungen mit verantwortlich

Der Mann hatte mehrere Tage in einem kameraüberwachten Haftraum gesessen und psychotherapeutische Betreuung genossen. Ende April hatte er die Überwachungszelle verlassen, weil er nach Einschätzung eines Gutachters nicht mehr gefährdet schien, so Justizministerin Hoffmann.

Die Oppositionspartei „ Die Linke“ im Landtag macht die strikten Corona-Beschränkungen im Strafvollzug mit verantwortlich für die Fälle von Selbsttötung. Die Fraktion fordert deshalb weitgehende Lockerungen. Die Kontaktbeschränkungen und reduzierten Beschäftigungsmöglichkeiten hätten „Auswirkung auf die Psyche“, sagte Linken-Rechtsexpertin Marlen Block am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags. „Zwei Suizide in einer Woche sind sicher kein Zufall und haben sicher auch mit aktuellen Bedingungen des Vollzugs zu tun.“

Partei fordert mehr Haftunterbrechungen

Block regte an, Haftunterbrechungen in Zeiten einer Pandemie stärker in Erwägung zu ziehen. Die Strafe würde dann später abgesessen. Das sei vergleichbar mit der Verschiebung von Operationen in den Krankenhäusern. Wer nur noch eine kurze Haftdauer vor sich habe, solle von einer Amnestie profitieren, forderte Block. Einen Antrag der Linken, mit dem alle Insassen mit Haftstrafen unter einem Jahr und Angehörige von Risikogruppen ein Recht auf Haftunterbrechungs-Prüfung erhalten hätten, lehnte der Ausschuss ab.

Viel stärker müsste es Wohngruppen innerhalb der Gefängnisse gestattet sein, gemeinsam Sport zu treiben und Besuch zu empfangen, forderte Block. „In der Bundesliga geht es ja auch“, sagte die Linken-Politikerin. Nicht internetfähige Telefone müssten verteilt werden und Mediaboxen installiert werden, damit die Insassen nicht vereinsamten. Der Gedanke der Resozialisierung sei in der Corona-Krise kaum noch beachtet worden. Der Justizministerin warf die Linken-Abgeordnete vor, sie sehe die Gefangenen noch zu sehr durch die Brille der Generalstaatsanwältin.

Ministerin: Gefängnisse mit Seniorenheimen vergleichbar

Dagegen betont die kritisierte Ministerin, die Gefängnisse seien ein „sehr vulnerables und empfindliches System handelt, vergleichbar mit Pflege- und Senioreneinrichtungen“. Breite sich das Virus in einem Gefängnis aus, müsse unter Umständen die gesamte Anstalt geschlossen werden, sagte Hoffmann. Deshalb müsse man bei der allmählichen Annäherung an den Regelbetrieb sehr behutsam“ vorgehen. Corona-Ausbrüche in Gefängnissen hätten dank der Einrichtung von Isolierstationen vermieden werden können – ein Infektionsfall war vor Kurzem aufgefallen, bevor der Untersuchungshäftling weitere Insassen anstecken konnte. Sonst gab es keinen Covid-19-Fall in märkischen Haftanstalten.

Laut der Ministerin ist die Zahl der Strafgefangenen zu Beginn der Krise um etwa 300 verringert worden. Unter anderem verzichtete die Justiz darauf, Ladungen zum Strafantritt für Kandidaten mit kurzen Haftstrafen zu verschicken. Ersatzfreiheitsstrafen mussten vorläufig ebenfalls nicht angetreten werden.

Der Rückgang des Infektionsgeschehens erlaubt nun laut der Ministerin die „stufenweise Annäherung an den „Regelbetrieb“. Seit dem 2. Juni sind Gefangenenbesuche in den Vollzugsanstalten Brandenburg/Havel, Cottbus-Dissenchen und in Neuruppin-Wulkow wieder möglich. Ab 6. Juni sollen auch in Wriezen, ab dem 15. Juni in Luckau-Duben wieder Besuche möglich sein.

Von Ulrich Wangemann