Viele Unternehmen in der Brandenburger Baubranche gibt es nicht, die von Frauen geführt werden. Noch weniger werden – wie das „ Vigelahn Bauteam“ aus Königs Wusterhausen – von Mutter zu Tochter übergeben. Ein Doppelinterview.

Frau Schineis, Sie wollen die Baufirma Ihrer Mutter übernehmen und in einer Branche arbeiten, in der Frauen in Führungspositionen noch immer eine Ausnahme sind. Wie kam es dazu?

Josephine Schineis: Bis ich sechs Jahre alt war, wollte ich entweder Bundeskanzler oder Taxifahrer werden. Das waren zuerst keine klassischen Mädchenwünsche. Danach wollte ich immer und ausschließlich in die Gastronomie – in jedem Ferienjob, in jedem Schulpraktikum. Nach meiner Ausbildung habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich habe dann noch einmal umgesattelt und eine Zeit lang in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, hatte dort einen super Job mit viel Verantwortung, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.

Und trotzdem sind Sie jetzt im Familienbetrieb gelandet

Schineis: Mir hat einfach die Entscheidungsfreiheit gefehlt. Da stellte sich die Frage: Gründe ich etwas Eigenes oder übernehme ich hier, wo die Strukturen stehen und alles super läuft? Ich habe mich für Letzteres entschieden und sitze deswegen jetzt wieder im Vorlesungssaal, beziehungsweise während Corona gerade mit dem Laptop zu Hause. Als ich das hier vorsichtig in der Familie kommuniziert habe, war Freude bei meinen Eltern da. Aber das war nie aufgeregt. Meine Mutter fragt mich sogar manchmal: Willst du nach dem Studium nicht noch mal extern arbeiteten? Aber ich will nicht mehr extern arbeiten. Ich habe so viele Ideen. Ich will endlich anfangen.

Auch Sie, Frau Vigelahn, haben den Betrieb innerhalb der Familie von Ihrem Vater übernommen. War das lange geplant?

Karina Vigelahn: Das war gar nicht angedacht damals. Mein Papa hat die Firma 1991 gegründet und ist dann durch eine Erkrankung länger ausgefallen. Da stand kurzfristig die Frage im Raum: Springt da jemand in die Lücke? Kann das jemand? Will das jemand? Ich bin deswegen 1995 ins Unternehmen eingetreten und wir haben nach seiner Rückkehr lange zusammengearbeitet. Ich habe in dieser Zeit gemerkt: Ja, das passt, das macht Spaß. Mit der Zeit entstand so die Idee, dass ich die Firma übernehmen könnte – das haben wir dann 2008 gemacht. Als mein Vater nach der Wende die Firma gründete, hieß es aber nie: Ich mache das nur, wenn die Firma später einmal jemand übernimmt. Das stand gar nicht zur Diskussion.

Sie mussten sich damals sehr schnell entscheiden. Wie war der Sprung ins kalte Wasser?

Vigelahn: Ja, der war anstrengend. Das war schon eine Hau-Ruck-Geschichte. Aber es waren ja auch Mitarbeiter da, die sich auskannten und die auch an der Stelle damals schon voll mitgezogen haben. Da hat keiner gemauert und es haben alle unterstützt.

Schineis: Wenn ich als Studentin hier im Unternehmen bin und merke, dass ich noch nicht alles weiß, hat Mama mal zu mir gesagt: ‚Josi, weißt du, wie es war, als ich hier anfing? Ich habe mich neben unseren Baggerfahrer gesetzt und ihn ausgefragt: So, und was genau macht ihr an dieser Stelle?‘

Haben Sie das Gefühl gehabt, dass der Einstieg als Frau schwieriger gewesen ist?

Vigelahn: Ich bin mit einem Selbstverständnis groß geworden, indem ich immer ein bisschen der Junge in der Familie war (lacht). Aber gleich zu Beginn hat einmal jemand am Telefon gefragt: Eine Frau? Mit Frauen verhandele ich nicht. Er hat dann aufgelegt.

Wie geht man mit so einer Situation um?

Vigelahn: Das ist hängen geblieben, denn das war schon krass. Aber wenn einer so gewickelt ist, will ich mit dem nichts zu tun haben. Das ist dann auch ganz gut so, daran kranke ich nicht. Und außer solchen krassen Erlebnissen kann ich nicht sagen, dass ich Schwierigkeiten gehabt hätte. Ich würde von einer hohen Akzeptanz sprechen – bei anderen Firmen, bei Planern. Bei Baustellengesprächen mit einem Ehepaar, das bauen will, hat man sogar eher das Gefühl, dass sich die Bauherrin mir gegenüber mal traut, eine Frage zu stellen, die sie in einer reinen Männerrunde vielleicht nicht gefragt hätte. Diese Rückmeldung habe ich schon häufig bekommen.

Schineis: Mir geht es ähnlich. Zum einen hatte ich immer eine Mutter, die einen Baubetrieb erst mitgeleitet und dann geleitet hat. Das war für mich ganz normal. Zum anderen habe ich, als ich noch keine kleine Tochter hatte, als Werkstudentin gearbeitet. Da habe ich nie negative Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil: Ich war vor dem Studium in der Hotelbranche, in diesem typischen Frauen-Mädchen-Job an der Rezeption: Da hat man dumme Sprüche gefangen – auf dem Bau nie.

Wie viel Zeit planen Sie jetzt für den Prozess der Übergabe ein?

Vigelahn: Wir haben für die letzte Übergabe von meinem Vater zu mir fünf Jahre gebraucht. Das beginnt an dem Zeitpunkt, an dem man anfängt, sich damit zu beschäftigen, und dauert bis zum Unterzeichnen der Verträge beim Notar. Diesen Rahmen stellen wir uns jetzt auch wieder vor.

Schineis: Ich wurde schon gefragt, ob ich Angst oder Bedenken wegen dieses ganzen Übergabeprozesses habe. Aber die habe ich überhaupt nicht. Meine Mutter weiß aus Erfahrung, wo es einem mal drückt und wir haben eine offene, ehrliche Grundlage und eine super Kommunikation. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass mich das Team erwartet und unterstützen wird.

Von Ansgar Nehls