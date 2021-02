Nachfrage nach Schuldnerberatung in Brandenburg steigt

Potsdam

In Brandenburg ist die Nachfrage nach Schuldnerberatung seit Jahresbeginn gestiegen. Die erhöhte Nachfrage sei auffallend, betreffe alle Themenbereiche und reiche von Unterhalts- bis hin zu Insolvenzfragen, sagte ein Sprecher der Liga der Wohlfahrtsverbände dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Potsdam. In Potsdam suchten zunehmend Servicekräfte in Kurzarbeit aus der Gastronomie, der Hotel- und Tourismusbranche Beratung.

Gesamtzahlen lägen jedoch noch nicht vor, sagte der Sprecher: „Wir gehen aber davon aus, dass pandemiebedingte Überschuldung erst in den kommenden Monaten und Jahren zahlenmäßig zunehmen wird.“ Vergleiche des Corona-Jahres 2020 zum Vorjahr seien zudem nur bedingt aussagefähig, da aufgrund des ersten und zweiten Lockdowns die persönliche Beratung erheblich habe eingeschränkt werden müssen.

Bedarf für Ausweitung der Beratung

Die meisten Anfragen kämen von Kurzarbeitern, Rentnern, Erkrankten und vermehrt auch von Studierenden, die ihren Nebenjob verloren haben oder nicht mehr ausüben können, hieß es. Nachfragen von Selbstständigen seien bislang kaum eingegangen, Fälle coronabedingter Existenznot seien so gut wie unbekannt.

Vereinzelt habe es Fälle coronabedingter Zahlungsunfähigkeit von Firmen und von Firmeninsolvenzen sowie daraus resultierender Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit von Beschäftigten gegeben, hieß es weiter. Es gebe Bedarf für eine Ausweitung der Beratung, dafür fehle jedoch die Gegenfinanzierung der Kommunen. Die Wartezeit auf Termine liege zum Teil bei sechs bis acht Wochen.

Von RND/epd