Die Ansiedlung von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) sorgte im vergangenen Jahr für ein deutlich gestiegenes Interesse von Investoren in Brandenburg. „Es gab noch nie eine solche Nachfrage von Automobil-Zulieferern und Batteriekomponenten-Herstellern“, sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Steffen Kammradt, am Donnerstag in Potsdam. „Die Sogwirkung von Tesla ist real.“

Er sprach von einem „Tesla-Zauber“, der belegbar sei. „Wir werden von Unternehmen angesprochen, die sagen uns: An Brandenburg muss etwas dran sein, wenn sich dort Tesla ansiedelt.“ Es gebe seit 2019 deutlich gestiegene Anfragen und Abschlüsse.

Von den 2021 entstandenen 5000 neuen Arbeisplätzen entfallen allein 1900 auf Tesla. 721 Millionen Euro wurden im Land in dieser Zeit investiert – in der Zahl sei Tesla nicht enthalten, betonte Kammradt.

Der Elektroautobauer Tesla will am kommenden Dienstag (20. März) seine Fabrik in Grünheide feierlich eröffnen. Auch Tesla-Chef Elon Musk hatte sich angekündigt.

Vier Unternehmen mit neuen Ansiedlungen

Die Wirtschaftsförderer sehen Brandenburg „auf dem Weg zu einem neuen Zentrum der Automobilindustrie in Deutschland“.

Geschäftsführer Kammradt nannte vier Beispiele für gelungene Investitionen in Brandenburg:

Die Firma SAS Autosystemtechnik in Fredersdorf/Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) stellt vor Innenteile für die Cockpits in Autos her. 10 Millionen Euro wurde in eine neue Produktionsstätte investiert. 110 neue Arbeitsplätze seien dort entstanden.

Aus Frankreich kommt Excelaser in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming). Dort wurde eine Stätte für Metallbearbeitung in der Automobilindustrie für 4,5 Millionen Euro gebaut. 55 Arbeitsplätze wurden dort geschaffen.

In Zehdenick (Oberhavel) hat die Firma Diehl Advanced Mobility für 30 Millionen Euro eine Fertigung von Zellkontaktsystemen für E-Fahrzeuge errichtet. Dort entstehen 40 neue Arbeitsplätze.

In Guben wird Rock Tech Lithium aus Kanada den europaweit ersten Lithiumhydroxid-Konverter für Elektroautos für 470 Millionen Euro bauen. 160 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die regionale Wirtschaft ist momentan noch nicht absehbar. Co-Geschäftsführer Sebastian Saule wies darauf hin, dass alle wirtschaftlichen Beziehungen in die Länder Russland, Ukraine und Belarus „quasi zum Erliegen“ kommen. Die Unternehmer seien nun gezwungen, sich nach alternativen Lieferanten und Absatzmärkten umzuschauen.

Was anvisierte Ansiedlungen angehen, halten sich die negativen Folgen nach Einschätzung von Geschäftsführer Kammradt in Grenzen. Von den rund 100 derzeit bearbeiteten internationalen Projekten in Brandenburg kommen nur zwei aus Russland. Der größte Teil stammt aus EU-Ländern, gefolgt von Nordamerika.

Corona kaum mit Folgen

Die Corona-Pandemie hatte mit Blick auf das Interesse an Investitionen bislang kaum negative Folgen, so die Wirtschaftsförderung. Im Gegenteil: Im vorigen Jahr habe es 137 Anfragen von Investoren gegeben. Das seien mehr als in der Vor-Corona-Zeit, wo es 2019 insgesamt 108 Anfragen gegeben habe. Kammradt: „Und die Nachfragen halten weiter an.“

